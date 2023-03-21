馬辣「草莓吃到飽」快閃7天！身分證「中2碼」吃爆大蛤蜊
馬辣火鍋「草莓吃到飽」回歸快閃7天！即日起至3/26，補班日也有得吃，無限量供應苗栗大湖每日新鮮採摘、產地直送的香水草莓，還有6款草莓主題冰品及甜品隨機供應，指定門市更有微醺限定的草莓氣泡酒，草莓控們快把握時間開吃。或是3月身分證「2、3、8」對中任2碼，也能免費升級「XXL東石大蛤」吃到飽。
記者蕭涵云/台北報導
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋最受歡迎的「草莓吃到飽」回歸至3/26！每日從苗栗大湖新鮮採摘、產地直送，將無限量供應鮮甜飽滿多汁的香水草莓吃到飽，推薦搭配煉乳一起吃，酸甜滋味超幸福。補班日也有得吃，喜歡草莓的朋友，趕快手刀搶訂位。
每日還將隨機供應6款草莓主題冰品及甜品，以奶香乳酪搭配酸甜莓果與海鹽碎粒餅乾底的「草莓起司磚」；粉紅色戚風蛋糕捲入清爽鮮奶油的「草莓瑞士捲」；必吃「草莓大福」則以Q彈麻糬包裹草莓果凍和香草蛋糕。冰淇淋則推出Häagen-Dazs草莓、草莓起司蛋糕口味，以及Mövenpick草莓口味。
還有指定門市草莓氣泡酒微醺限定活動！包括信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店，加碼祭出世界領導品牌「BAR ROYAL 草莓氣泡酒」無限暢飲。不可能這麼澎湃、這麼滿足吧。
另外，3月只要含2成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知店家參加活動，同桌其中一位代表出示身分證/健保卡含有數字「2、3、8」對中任2碼，或姓名有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），全桌便可免費升級肥美多汁的「XXL東石大蛤」吃到飽。所有優惠、活動皆不得併用。