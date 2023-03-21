輔大陳若儀求復合拼了！算命老師名片是真的 真實評價曝
今年一月初一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果意外引起網友關注，沒想到最後連婚都結不成，即便已經被男方分手，但仍然糾纏對方的家人至今。然而繼日前公開「無緣小姑姓名跟照片」後，輔大陳若儀這次直接出賣自己的算命老師，引起網友熱議，原以為只是造假的算命老師名片，沒想到真有其人，網路上評價也隨之曝光。
記者張嘉哲/綜合報導
輔大陳若儀日前丟出她與算命老師的LINE對話，先是奪命連環call追殺算命老師，但對方都沒有接，她只好用訊息問說「我和我未婚夫最近感情上有一些問題，你能幫我算看看嗎？他是不是在外面有小三？」老師回說「妳和他有宿世情緣，不過他的桃花多，這是你們必須面臨的考驗」，最後還附上一張名片，要她晚點再聊。顯然輔大陳若儀對無緣的前男友還是放不下心。
對於網友的砲火，輔大陳若儀表示「你們真的懂愛嗎？我早就已經說過我不要分手費，當初我會說那些氣話，都是我被我小姑設計a」貼文曝光後，不少網友都狂酸表示「要幫算命老師打廣告要先說a」、「笑死這種業配會不會太粗糙？」、「連算命老師都搬出來算我服你」、「名片隨便拉的吧，快笑死還蠻專業的」、「名片假的吧？太好笑了這位老姐有料」。
而沒想到有網友搜尋名片上這位「新竹算命鍾老師」發現還真有其人，而且在命理界確實有不小的名氣，網路論壇上甚至有不少人在求問該位老師的聯絡方式，有人試算過後表示「我有算過，還不錯準，但有一些都是已經發生的，所以我覺得一半一半」、「他每次預測我的時間點都好準......他預測我五月分手，就算複合明年七月一樣分」、「我覺得還算準，不過有推銷我買手鍊有點扣分」、「30分鐘1000元，結果他跟我說的話和跟我朋友說的幾乎大同小異」、「我個人是不會再去，屬於講話比較直接的那種，如果傾向心平氣和、會給解決方法的算命老師的話，鍾老師不適合」。