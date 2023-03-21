普發6000明登記！築間送7000加菜金 火鍋升級燒肉吃到飽
最近讓全民最開心的莫過於，「普發6000元現金」即將於明天開放登記。築間餐飲集團搶先祭出總價值超過7000元的加菜金回饋活動，只要加入會員，3/24～4/30至「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」5大品牌，單筆消費金額滿1000元即可獲得，包括肉盤免費升級大份、湯底免費升級、燒肉牛舌吃到飽還有免費升級火烤等；加菜金兌換期限則放寬使用至5/31。
記者蕭涵云/台北報導
日前日本秋田縣知事佐竹敬久組代表團，至台灣推廣秋田牛及秋田縣旅遊觀光，促成築間餐飲集團引進和牛新寵秋田牛。旗下主打和牛的「有之和牛鍋物放題」火鍋吃到飽，只要單筆消費滿4000元，就可免費獲得「日本 A5 特選和牛」乙份。
3/24～4/30至「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」5大品牌，單筆消費金額滿1000元，即可獲得總價值超過7000元的加菜金。而且業者為迎合清明節、兒童節連續假期及母親節檔期，特別放寬加菜金兌換期限使用至5/31。
除了「有之和牛鍋物放題」有免費升級火烤券；「築間幸福鍋物」推出霜降牛/松阪豬免費小升大、肉品/海鮮九選一、湯底免費升級優惠；個人燒肉「燒肉 Smile」推出凡消費套餐，就送特上選牛舌乙份、牛五花/豚五花 2 選 1、板腱牛/梅花豚 2 選 1；主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，有牛舌吃到飽及免費火烤升級券；最新的「絵馬別邸」則推出主廚私房菜、伊比利豚梅花排及極上紛雪牛排券。