獨／到日本玩才驚覺「台灣物價超級貴」？旅居台人曝關鍵

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貼文也引發許多近期曾赴日本的觀光客共鳴喊「日本超市本來就一大堆東西比我們便宜，牛奶1000ml賣199日圓含稅(約新台幣48元)、雞蛋10顆含稅229日圓（約新台幣53元）」、「除了民生用品，日本服飾店也比台灣便宜」、「以薪資比來說，日本物價真的沒有想像中的貴」、「台灣本來就很盤，尤其是近十年真的漲太多，以前小時候去覺得日本蠻貴的，現在長大看發現怎麼變台灣比較貴了」。
不過也有長居日本的留學生認為「日本房租跟稅金很重…」、「很多這種來玩了幾天就覺得看透日本物價，捧日本踩台灣的觀光客，可以了解一下日本稅金、交通費、房租、學費」、「房價倒是真的！身邊已置產的日本朋友都買差不多9000～1億日圓（約台幣2千萬）就可以住得很好」、「京都的公車不是比台灣貴一點點是差了5倍，在台灣搭一次單趟全票10元，在日本單趟一趟就55元了，更不可能提新幹線」、「日本水果超貴，而撇除超市，一般在外面吃隨便都有台幣250以上起跳，日本房租我住在超級鄉下，才有一個月6萬日圓（約新台幣1萬4）的價格，來日本玩的同學看到我繳的帳單都很傻眼」。
針對上述議題，《NOWnews今日新聞》訪問曾於日本工作5年的吳先生，他坦言日本當地的物價，算下來確實相對台灣而言較為便宜，「因為那邊一個大學生畢業，進企業起薪就有21-23萬日幣（約48616～53246元新台幣），超商、便利商店也會有半價時段」。
不過吳先生隨後也提到，當地稅率比台灣要貴上很多，光是消費稅10%、地方住民稅、厚生年金(類似勞保等)，全部一加總，若一個月23萬日圓的收入，不含消費部分，就要先扣除大約4萬日圓，且日本政府甚至有計畫要調漲消費稅至15%，「我住日本工作五年之後回台，有申請退稅，最後退回來共100多萬日幣（約新台幣23萬）」。吳先生更認為，台、日雙方關鍵差異在於起薪，因台灣起薪較低（現行基本月薪26400元新台幣），才會導致民眾感受到物價上漲更為明顯。