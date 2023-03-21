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經典賽／地震瞬間追平！日本3分砲時機太巧　球迷全驚訝

▲日本隊村上宗隆擊出再見二壘安打，日本隊最後以6：5逆轉墨西哥挺進冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊村上宗隆擊出再見二壘安打，日本隊最後以6：5逆轉墨西哥挺進冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2023經典賽今（21）日四強賽第二場，由日本對陣墨西哥，日本一路陷入苦戰，直到9局下展現韌性，靠村上宗隆擊出再見二壘安打，以6：5成功取得冠軍賽的門票。然而該場賽事對於台灣的球迷來說，遇到了非常巧合的事情，在7局下時，吉田正尚轟出右外野3分砲追平比數，結果當時花蓮正巧發生花東地震，而該地震芮氏規模5.3，後來墨西哥又一度以5：3超前，讓不少球迷感到相當新奇。

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回顧本場賽事，日本從一開打就陷入苦戰，墨西哥在4局上2出局後打線突破，連轟2安之後，由烏里耶斯（Luis Urias）轟出3分彈，隨後一路保持領先，直到7局下吉田正尚轟出右外野3分砲，雙方才追成平手。不過8局上墨西哥攻勢再起，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擊出二壘安打後，靠著隊友維杜戈（Alex Verdugo）二壘安打跑回超前分，最終該局搶下5：3領先。

▲日本武士、歐力士猛牛強打吉田正尚（圖／美聯社／達志影像）
▲日本猛將吉田正尚4強賽建大功，敲出三分砲追平比數。（圖／美聯社／達志影像）
但日本隊在8局下先追回1分之後，9局下最後機會反撲，大谷翔平率先二壘安打，吉田正尚選到保送，結果村上宗隆末局終於發揮，擊出再見二壘安打，最終以6：5氣走首次闖進4強的墨西哥，成為經典賽第1支三度打進決賽的勁旅，明早7點將迎戰尋求衛冕的美國。

然而這種比賽尾局高潮迭起，讓球迷看得可以說是相當緊張，不過值得一提的是，當日本隊吉田正尚轟出3分砲時，正好當時台灣花東地區發生地震，各大新聞媒體都在報導快訊資料，立委鄭運鵬也在臉書上發文表示「這個地震速報時間點跟日本隊追平砲幾乎同時！希望震區的朋友都平安沒事！」

然而其實今天早上的地震一共有4起，其中以9時45分芮氏規模5.3的地震規模最大，結果也在吉田正尚轟出3分砲後沒多久，墨西哥又再度得2分，比數也正好跟芮氏規模相同。也讓不少網友在PTT表示「哎唷！炸裂亞洲的男子」、「震區沒怎樣真是太好了！竟然會這麼巧」、「原來剛地震是因為這個啊XD太剛好了吧！」、「剛問花蓮家人說沒事！回頭看才發現真巧，好戲劇性」。

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▲網友發現地震發生後沒多久，墨西哥又以5：3領先日本，恰巧與地震規模相同。（圖/PTT網友提供）
對於地震的形成與發生，氣象局地震測報中心表示，這起地震序列主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓造成，雖然從過去歷史上來看該區域不是好發地震區域，但研判未來的2天還是可能會有芮氏規模3至4.5的餘震出現，民眾仍要留意。

▲今天（21日）上午9點45分，花蓮地區發生地震。（圖／中央氣象局）
▲今（21）日上午9點45分，花蓮地區發生地震，芮氏規模5.3。（圖／中央氣象局）


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