經典賽／日本逆轉「觀眾視角」曝光！墨西哥球迷臉超無奈
WBC世界棒球經典賽四強戰落幕，今（21）日早上由傳統強權日本隊迎戰好手雲集的墨西哥比賽中，日本隊1分落後進入9局下最後反攻，沒想到靠著「村神」村上宗隆的中外野方向長打，一舉送回壘上兩名跑者，戲劇性擊敗對手進軍冠軍站，而特地飛往邁阿密觀看比賽的台灣YouTuber「台南Josh」，也在第一時間上傳再見安打當下的球迷視角畫面，只見全場觀眾對這樣的結局都感到不可思議，畫面中帶到的墨西哥球迷更是無奈到難以置信，不過賽後仍相當有風度的，向穿著日本球衣的台南Josh說：「Good game！Good game」，棒球國際賽的名場面又再添加一筆。
記者張志浩/綜合報導
本場比賽日本和墨西哥相互拉鋸，九局下半日本武士落後1分時，大谷翔平率先敲安上壘，吉田正尚選到保送，這時輪到本屆經典賽打擊陷入低潮、此役前4次站上打席區吞下3K的村上宗隆上場，結果他竟敲出戲劇般的再見安打，幫助球隊以6:5逆轉墨西哥，搶下決賽門票。
人在經典賽現場的台南Josh當下也用手機紀錄了這經典的瞬間，只見村上宗隆將小白球擊出後，全場球迷鼓譟聲四起，球一落地確定是支長打後，台南Josh更是一邊跳一邊放聲狂喊「啊啊啊～」，直到一壘代跑者周東佑京快腿跑回本壘得分後情緒才稍微平復。
確定逆轉後，台南Josh將鏡頭轉向自己，並與身旁的球迷相互擊掌，並捕捉觀眾們的反應，不少眼尖的粉絲也發現，畫面有一瞬間帶到坐在台南Josh後方的一排墨西哥球迷，只見他們對這樣的結局感到無法置信，臉上掛滿無奈，不過台南Josh後續也在留言區回應「他們很nice，後來還是笑笑的跟我說good game。」
而回顧本屆經典賽墨西哥的表現，預賽3勝1敗從C組挺進八強，期間還打贏美國隊，八強賽再以1分差打下波多黎克挺進四強，雖然本次在四強賽被奪冠熱門日本隊擊敗，但過程中可說是一路領先，還上演不少美技，在球迷心中留下深刻的印象，盛讚他們也是「雖敗猶榮」。