「隱藏版癌王」患者飆增！9大族群注意 存活率5年僅10%
57歲的劉先生是中藥行老闆，5年前開始出現消化不良，進食就脹氣，起初自行抓中藥治療，症狀時好時壞持續了半年才就醫，醫師發現他眼睛明顯發黃，進一步檢查確診為「肝內膽管癌」第三期，台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，國人對於癌王胰臟癌已經耳熟能詳，但同樣是早期難發現、具有高死亡率的膽道癌卻鮮為人知，診斷上過去也常被界定是肝癌，由於膽道癌治療進展慢，且治療選項少，對於無法手術治療的膽道癌病友，在過去10多年來只有化學治療能選擇，以及局部輔以放療，其副作用也嚴重影響病友的生活品質。
記者張志浩/綜合報導
據衛福部國健署發布的癌症登記年報顯示，膽道癌新診斷人數逐年增加，其中又以60歲以上的年長者居多。膽道癌初期通常沒有徵兆或症狀不明顯，加上國人對膽道癌的認識有限，即使出現消化不良、腹部疼痛、食慾不佳、體重下降等症狀，也難以聯想到癌症的可能性，多數病友往往等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深或是糞便變淺等明顯症狀才就醫檢查。
林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙表示，膽道癌依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌4類型，肝內膽管癌發生比率較高，膽囊癌次之，雖然腫瘤形成原因尚不明確，但目前已知風險因子包括「長期導致膽汁鬱積的疾病」、「罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病」、「慢性B型、C型肝炎或肝硬化」、「特定肝吸蟲感染，如中華肝吸蟲」、「經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質」、「膽管良性瘤，如膽管乳突狀瘤病」、「肥胖」、「糖尿病」、「抽菸、酗酒」，符合上述9大高危族群的民眾皆應養成定期檢查的習慣。
雖然手術切除病灶是治療膽道癌最有效的方法，但僅有不到3成病友能接受手術治療，術後也容易復發，平均5年存活率僅10％至30%左右。陳仁熙進一步補充，對於無法手術只能接受化療的病友中，僅有2至3成病友的腫瘤有縮小，在化療效果不如預期加上病情進展快速的狀況下，將導致病友出現肝功能惡化、重複膽道感染、惡病質和營養不良等問題，使身體機能大幅衰落，中位存活期僅有約8至10個月，晚期膽道癌的五年存活率小於5%，臨床治療棘手程度及高死亡率，使病友確診即陷入治療困境，急需新的藥物來突破現況。