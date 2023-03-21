繁星制度沒必要？他「42級分上台大」遭砲轟　關鍵反打臉

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「我是真的覺得學測42級進去很勉強，平均一科十級分出頭，就算你待的高中你都校排一，但台大一堆學霸，或是分數超高的人，不像你原初待的高中，可能沒有特別厲害的人，台大每個進去的人都多多少少有兩把刷子，我覺得繁星這個制度真的會害到很多人，台灣的教育制度就是喜歡讓麻雀變鳳凰，然後再讓鳳凰被環境搞到飛不起來，這樣跟活在自由自在的世界中的麻雀，哪一個比較好呢？」
貼文一出，不少大學生都心有戚戚焉表示「早就覺得很不公平了哈哈，42級不繁星到底能上哪」、「當初我們學校也是有一個7%的上成大，他才考4X吧，我們還是75級分制的時候」、「42級分沒繁星能上哪裡，不是說不能有優惠性政策，但這也太一步登天了吧」、「覺得台灣繁星制度只想著照顧弱勢，但沒想過正常人想拼台大一直重考考不上的努力問題，這絕對是存在不公平的」。
不過，也有許多過來人出面表示「我也是繁星上台大，分數也只有50幾，但至少我在高中三年沒有愧對學業，我日夜努力唸書，我資質也許只有50幾級分沒資格念台大，但我在校內考試努力拿高成績，校排努力往前擠，我認為有這個體制那就是我靠努力得來的，而且進大學我也不會不努力」、「當初繁星上也是被閒言閒語，結果上大學後系排名12，屌打100多人」、「要繁星上台大，表示他高中三年沒停歇耶...會嘴砲的人到底是在想什麼啊？臉不腫嗎？」、「大家真的覺得在校成績1%這麼好拿，那是三年努力換來的」。
事實上，所謂的「繁星推薦」入學管道，就是高中同學考完學測之後，等待學測成績出爐後，同學依照「在校學業成績」以及「科系門檻標準」選填志願，並且進行校內評比篩選，通常送出後「比序如果是校內第一」的話通常較高機率會錄取，其理念是「高中均質、區域均衡」，希望在偏鄉或者家境較不優渥的家庭，也有機會能夠透過個人努力爭取「在校佳績」，進而唸到好學校。
不過這之中出現為人詬病的點在於，A高中的成績1%的同學與B高中成績1%的同學資質也許本身就不同，A高中的成績1%的同學也許到了B高中僅剩9％的位置，出現了不平衡的狀況，2021年時，桃園一所高中的學生考了4科45級分的成績，結果因為「在校成績」非常不錯，以繁星推薦搶進高雄醫學大學牙醫系，消息曝光後就引爆非常多考生不滿，許多成績比他高的同學「個人申請」連個邊也摸不到，繁星入學也成了「立意良善，但實行上公平有些許堪憂」的制度。