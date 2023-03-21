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繁星制度沒必要？他「42級分上台大」遭砲轟　關鍵反打臉

▲2023年大學繁星推薦入學今（21）日放榜，總計有1萬4431人高中生都已經「成功上岸」。（示意圖／Pixabay）
▲2023年大學繁星推薦入學今（21）日放榜，總計有1萬4431人高中生都已經「成功上岸」。（示意圖／Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

2023年大學繁星推薦入學今（21）日放榜，總計有1萬4431人高中生都已經「成功上岸」，然而大多數的學生仍然水深火熱當中，準備要個人申請、面試還有準備備審資料等等。不過每每到了這個季節，「繁星制度」的存廢就常常引起討論，過去有不少40級分的同學靠著繁星上台大，就在社群上挨批「是繁星害了你！還沾沾自喜」、「4x級分根本沒資格念台大，真的是超廢的制度」，都引起廣大討論。

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一名網友在「Dcard」上貼文指出「雖然繁星能上台大，可以讓全家人都會很高興，但是如果進去了發現跟同學實力太懸殊，而導致退學，或是讀的很不順利，其實我覺得不用因為名字就一定要去讀，找到自己的興趣應該才是最重要的，也不會浪費掉其他人的名額」。

「我是真的覺得學測42級進去很勉強，平均一科十級分出頭，就算你待的高中你都校排一，但台大一堆學霸，或是分數超高的人，不像你原初待的高中，可能沒有特別厲害的人，台大每個進去的人都多多少少有兩把刷子，我覺得繁星這個制度真的會害到很多人，台灣的教育制度就是喜歡讓麻雀變鳳凰，然後再讓鳳凰被環境搞到飛不起來，這樣跟活在自由自在的世界中的麻雀，哪一個比較好呢？」

▲網友分享自己所念科系在過年回家時，會被長輩誤會的種種情況。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友認為繁星制度其實還是有不妥之處。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，不少大學生都心有戚戚焉表示「早就覺得很不公平了哈哈，42級不繁星到底能上哪」、「當初我們學校也是有一個7%的上成大，他才考4X吧，我們還是75級分制的時候」、「42級分沒繁星能上哪裡，不是說不能有優惠性政策，但這也太一步登天了吧」、「覺得台灣繁星制度只想著照顧弱勢，但沒想過正常人想拼台大一直重考考不上的努力問題，這絕對是存在不公平的」。

不過，也有許多過來人出面表示「我也是繁星上台大，分數也只有50幾，但至少我在高中三年沒有愧對學業，我日夜努力唸書，我資質也許只有50幾級分沒資格念台大，但我在校內考試努力拿高成績，校排努力往前擠，我認為有這個體制那就是我靠努力得來的，而且進大學我也不會不努力」、「當初繁星上也是被閒言閒語，結果上大學後系排名12，屌打100多人」、「要繁星上台大，表示他高中三年沒停歇耶...會嘴砲的人到底是在想什麼啊？臉不腫嗎？」、「大家真的覺得在校成績1%這麼好拿，那是三年努力換來的」。

▲學測成績日前揭曉，不少高三學子開始選填大學志願及科系。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友認為能夠憑繁星制度上好學校也不簡單，畢竟「在校成績排名」若要往前，表示也從高一開始就付出相當的努力。（示意圖／取自unsplash）
事實上，所謂的「繁星推薦」入學管道，就是高中同學考完學測之後，等待學測成績出爐後，同學依照「在校學業成績」以及「科系門檻標準」選填志願，並且進行校內評比篩選，通常送出後「比序如果是校內第一」的話通常較高機率會錄取，其理念是「高中均質、區域均衡」，希望在偏鄉或者家境較不優渥的家庭，也有機會能夠透過個人努力爭取「在校佳績」，進而唸到好學校。

不過這之中出現為人詬病的點在於，A高中的成績1%的同學與B高中成績1%的同學資質也許本身就不同，A高中的成績1%的同學也許到了B高中僅剩9％的位置，出現了不平衡的狀況，2021年時，桃園一所高中的學生考了4科45級分的成績，結果因為「在校成績」非常不錯，以繁星推薦搶進高雄醫學大學牙醫系，消息曝光後就引爆非常多考生不滿，許多成績比他高的同學「個人申請」連個邊也摸不到，繁星入學也成了「立意良善，但實行上公平有些許堪憂」的制度。

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