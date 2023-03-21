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洗衣球好用「媽堅持拒買」！真實理由認輸了：其實有道理

▲洗衣球近日討論度夯，小小一顆能洗完整桶衣服，成為家庭主婦新寵。（圖／記者張嘉哲攝）
▲洗衣球近日討論度夯，小小一顆能洗完整桶衣服，成為家庭主婦新寵。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來「洗衣球」可以說是不少人洗衣服的好幫手，小小一顆就能洗完整桶衣服，讓家庭主婦以及租屋族們視為新寵，不過缺點就是價格稍微高些。但你是否發現，身邊還是有人堅持使用「洗衣精」等衣物清潔用品呢？就有網友表示「建議媽媽買洗衣球好久了，她就是不買」其原因曝光後，引起熱議。

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一名網友在臉書團購社團貼文指出「用洗衣球也一段時間了，回到老家後發現媽媽還是用洗衣精，每次都提來提去在那倒，隨口推薦她使用她也都沒買過，某次去賣場就剛好看到有在特價，問她要不要買來試試看，也被她給拒絕。」

▲原PO表示自己洗衣服用洗衣球，但「1步驟」竟然用錯都不知道，她也接著分享「正確方法」，貼文一出，網友全讚「長知識了」。（圖／NOWnews資料照片）
▲洗衣球是近幾年最夯的洗衣神物，不少婆媽跟租屋族都相當喜愛。（圖／記者張嘉哲攝）
後來仔細問了原因，我媽才說「你覺得那個小小的一顆球能洗乾淨整桶衣服嗎？弟弟都去打球，爸爸工作回來衣服那麼髒」當下突然就被她給說服，覺得其實很有道理，不過後來想想「不對啊老媽！那裡面是濃縮洗衣精啊！不要跟內心的自己過不去啊」但事後該網友沒有再推薦媽媽購買。

貼文一出，不少網友紛紛回應「我媽也是，講好幾次了，他就寧願在那邊按照刻度在那邊倒」、「我媽也是，說是要看到洗衣精在衣服上才有安全感」、「洗衣精派+1我都倒很多...沒看到會不安心」、「我也還是用洗衣精，比較便宜，量自己抓」、「不過我還真的用過洗衣球之後，沒什麼感覺衣服有被清潔用品洗過XD心裡會怪怪的」、「我媽也是鐵了心不相信一顆小球可以洗整桶衣服」。

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