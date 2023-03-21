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現省1999元！漢堡王「江湖救急」優惠券下載　雞塊買4送4

▲漢堡王最新「江湖救急優惠券」，爽吃65天折扣到5/31，現省1999元！4款「買1送1」，雞塊相當於「買4送4」；8種銅板點心百元有找；個人超省餐99元起，雙人激省餐最低168元起。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王最新「江湖救急優惠券」，爽吃65天折扣到5/31，現省1999元！4款「買1送1」，雞塊相當於「買4送4」；8種銅板點心百元有找；個人超省餐99元起，雙人激省餐最低168元起。（圖／台灣漢堡王提供）

記者蕭涵云/台北報導

漢堡王最新釋出「江湖救急優惠券」，爽吃65天美食折扣、現省1999元！脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球共4款美味「買1送1」，雞塊更是等於「買4送4」；8種銅板點心優惠通通百元有找；個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起。

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漢堡王開春「好運兔get樂」最強霸王省優惠進入倒數，最新釋出3/28～5/31「江湖救急優惠券」，為大家帶來超長65天折扣，4種「買1送1」熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，直接殺5折，其中雞塊相當於「買4送4」。

8種銅板點心優惠，從35元起的辣薯球(大)、蘋果派(1個)，到45元經典脆雞堡，49元的洋蔥圈(大)、洋蔥圈烤牛堡，到59元的小華堡，還有99元的雞塊(8塊)＋洋蔥圈(大)及雞塊(8塊)＋辣薯球(中)，通通百元有找。

個人超省餐99元起，從莫札瑞拉起司烤牛堡、西部小華堡、花生培根牛肉堡到經典脆雞堡都能爽吃，最豪華的單奔牛肉堡、勁濃培根烤腿堡或雙層田園華鱈魚堡，套餐價也都只要139元。雙人激省餐最低168元起，則可以爽吃雙起士牛肉堡雙套餐、或花生培根脆雞堡＋華鱈魚堡雙套餐。

最暢銷的「小華堡雙套餐」特價168元（原價290元），現賺122元； 「黑醬安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡雙套餐」特價249元（原價380元），現賺131元，都是高CP值首選。

▲漢堡王「江湖救急優惠券 」快收藏。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王「江湖救急優惠券 」快收藏。（圖／台灣漢堡王提供）
▲「華堡雙套餐」特價168元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲雙人「華堡雙套餐」特價168元。（圖／台灣漢堡王提供）
▲單人「莫札瑞拉起司烤牛堡餐」99元超划算。（圖／台灣漢堡王提供）
▲單人「莫札瑞拉起司烤牛堡餐」99元超划算。（圖／台灣漢堡王提供）

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