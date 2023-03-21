貸款給炒房團3銀行有缺失　聯邦銀、新光銀各被罰150萬

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此外，兩家銀行對於借戶部分購屋資金由他人提供資金存入借戶存款帳戶，再匯予賣方，銀行也未檢視借戶購屋自備款來源的合理性。同時，對於貸後資金有由代書或第三人代理多名借戶提領現金，而發生金流斷點的情事，銀行也未發現及查明貸後資金由第三人代理匯款至代理人他行帳戶原因。
對於房貸客戶的存款帳戶有由第三人代理匯出至非案關其他信託帳戶異常情事，銀行也未落實執行交易合理性之判斷及監控，對於客戶經常代理他人存、提大額現金，且經洗錢防制交易監控系統產生的警示案件，銀行也未落實檢視或查證是否為可疑交易。
至於元大銀行同樣辦理自然人購屋貸款作業，對於認識客戶及客戶身分持續審查作業、執行帳戶及交易的持續監控等作業未臻完善，有礙該行健全經營的虞，但銀行局在在綜合考量其缺失情節及缺失態樣，依銀行法對元大銀行核處糾正。
銀行局強調，銀行辦理授信案件，應依徵、授信原則及銀行法等相關規定辦理，整體評估後以決定是否核貸。而銀行核貸過程，除考量債權確保外，防制洗錢相關之控管措施亦應適用，均為授信案件風險控管之重要作業程序。金管會強調，銀行與借戶業務往來過程中，應強化相關風險管理措施，並持續精進防制洗錢作為，以健全業務經營。