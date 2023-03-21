超商結帳店員「1舉動」暖翻！ 波蘭妹：台灣人可能習慣了

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由於蜜拉從小在波蘭長大，在當地商店買東西時，她都會非常緊張，「得事先確認自己有小鈔或是信用卡。如果你只有大鈔，就會有機會被店員白眼，甚至是拒絕賣東西給你」，當然並非所有波蘭商店都是如此，仍會有友好的店員，但蜜拉也肯定表示「每個波蘭人，一定都有許多類似的不舒服經驗」，就是在這樣的環境之下，她也變得不擅長與店員互動，會下意識認為店員可能會態度不友善。
不過最終蜜拉仍鼓起勇氣，請超商店員幫忙微波，結果意外的是，之後蜜拉每次去買黑豆漿時「店員就會主動詢問我需不需要加熱…真的太貼心了」。
「我知道這樣的事情對台灣人來說可能不算是什麼」，但蜜拉表示「對我來說，這完全就是我喜歡台灣的地方：人與人的關係可以這麼地和諧融洽。我猜台灣人可能習慣了，但以去過世界上不少地方的我來看，這就是台灣珍貴的價值之一。每次在波蘭，這也是我最想念台灣的事情。」
而不少台灣人看完蜜拉的心路歷程之後，也紛紛大讚回應「不管什麼的店員們，通常都會記得常客的習慣喜好，大概就是台灣人有的人情味」、「真的要好好珍惜台灣服務業」、「常去的早餐店，有的甚至記得你大概什麼時候來，先做好等你來買」、「台灣便利商店的店員基本上都超級友好的」、「早上遇到貼心的服務，心情真的會好一整天」。