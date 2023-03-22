房市／關心唐氏症！信義房屋205家店成唐寶寶友善商家
唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，信義房屋松江南京店1月起自主串聯205家分店成為唐寶寶友善商家，讓唐寶寶若是需要借洗手間、打電話、喝水都可以安心走入分店，融入社會；而一己之力如何感染其他同事？店長李育銜表示，他由下而上串聯，向各區主管說明行善理念、請唐寶寶到店長月會公益義賣，讓同仁都有感「因為付出，所以幸福」，以行動實踐信義精神。
家庭消費中心/綜合報導
李育銜表示，一開始僅是松江南京店舉辦捐血活動時，採購唐氏症基金會的公益商品，後來響應唐寶寶友善商家計畫，透過信義房屋店長社團《集賢會》推動，起初有66家分店響應，為了擴大影響力，他也親自與各分店、各區區主管聯繫說明，感動許多內部同仁，桃園區的區主管更規劃3月整月的公益月，到唐寶寶的庇護工場參與手作活動。
而3月9日的信義房屋店長月會，李育銜也邀請唐寶寶到現場義賣限量公益商品爆米花、香皂等物品，並提供唐寶寶鼓勵卡，讓信義房屋的員工現場填寫，傳遞給唐寶寶溫暖與微笑。
現場原本只準備了2萬元的公益商品，在中午短短2個小時內，全場信義店長滿滿的愛心支持，一路追加、補貨，義賣加捐款超過57000多元，達成率高達288%，寫下新紀錄，而3月18日唐氏症基金會舉辦的世界唐氏症日記者會，信義房屋也贊助帳篷與椅子，由李育銜代表出席。
李育銜表示，信義企業集團創辦人周俊吉先生「先義後利」的企業文化，讓同仁每一天工作日常都沉浸其中，這次活動也體現了信義精神「該做的事，說到做到」，透過每一位同仁的具體行動來證明，他表示，希望自己在信義留下的不只是業績，而是更多的價值與意義。