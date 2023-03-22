星巴克「一杯10元」隱藏買法現折150元 CoCo第2杯也10元
星巴克現在正推出25週年數位體驗「買1送1」優惠，沒想到竟有星巴克「一杯10元」隱藏買法被挖出，1招全品項消費滿額「現折150元」！CoCo都可今（22）日週三好友日，也祭出蜜橘果茶「第2杯10元」好康。
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克即日起至3/27，推出25週年數位體驗「買1送1」優惠，只要完成數位體驗遊戲，即可獲得最划算的「買1送1」、「第2杯半價」等好康。兌換期間為獲券日+2天，每日11:00-20:00，最後兌換至3/29(三)。
沒想到還有更便宜的星巴克「一杯10元」隱藏買法被挖出！foodomo行動美食平台3/22前推出限時優惠，新客首購輸入「明日之星」，消費滿160元就能「現折150元」，最低可享「一杯10元」超划算優惠。新用戶／每組帳號可用1次，外送／自取皆可；數量有限，兌完為止。有粉絲回報「花不到50元一杯星冰樂另一杯焦糖瑪奇朵 很開心」，推薦大家趕快手刀試試看。
而CoCo都可今天遇上週三好友日，也祭出CoCo蜜橘果茶「第2杯10元」好康。使用酸甜清香的台灣在地茂谷柑，搭配手採紅茶與滑順蜜香凍，為今天高溫天氣來點冰冰涼涼的手搖飲。記得先領券，於購物車中才能使用；限3/22購買蜜橘果茶(中)，即可使用「第二杯10元券」；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。