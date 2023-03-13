星巴克25週年數位體驗13天「全品項買1送1」　喝台灣特調

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歡慶星巴克台灣市場25週年，再推出YES!WE ARE HERE TOGETHER數位體驗，3/15(三)～3/27(一)完成數位體驗遊戲，即可獲得最划算的「全品項買1送1」、「第2杯半價」等好康抽獎。3/14(二)預領券，3/15(三)開始兌換，兌換期間為獲券日+2天，每日11:00-20:00，最後兌換至3/29(三)。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。且包括航廈、高鐵站、休息站、展覽館等部分門市皆不適用，建議消費者先行查詢再前往。
全門市也於3/15同步上市由星巴克台灣市場夥伴開發的25週年限定飲料「荔枝百里香風味特調咖啡」，咖啡香氣伴隨著百里香、酒香與蜜香的豐富滋味，再迎來荔枝與黑醋栗的濃郁酸甜果香，最後尾韻品嘗到濃縮咖啡帶來的回甘。3/15～3/28並加碼「Bearista的台灣咖啡足跡」特色門市踩點活動，Bearista將於指定時段走訪北中南東共指定17家特色門市，現場可和驚喜變裝的Bearista合照、蓋25週年紀念章，還有機會獲得「小熊貼紙」神秘禮物。
星巴克也特別推出全新25週年主視覺與專屬Logo，邀請藝術家鄒駿昇操刀，自「Yes! We are here together!」溫暖歡快的概念出發，將品牌經典的Siren Tail，結合在地代表樹植椰子樹造型、轉化為慶祝的煙火，與象徵星巴克的經典星星相映成趣。以50、60年代復古前衛筆觸、帶有Retro Future復古未來風格所詮釋的主視覺，則描繪粉紅色檳榔樹上空，飛車載著「CELEBRATING 25 YEARS IN TAIWAN」旗幟飄揚而過，手持橘紅色汽球的人們，循著溫暖的光及咖啡香吸引且相聚。仔細看，畫面還找得到女神魚尾植栽、招牌綠色陽傘、DRIVE THRU標誌、星巴克熊、品牌進駐台灣市場年份車牌等細節彩蛋。
當然也少不了25週年限定商品，以寫杯註記搭配Bearista、並鑲有水晶玻璃與25週年紀念Logo的「星心閃耀馬克杯」；搭配杯套等吊飾的「25週年外帶杯造型隨行卡」。包括「25週年紀念男女熊寶寶」、日常休閒款「25週年經典提袋」、黑色系硬挺牛仔布「25週年丹寧提袋」、經典全黑色系「25週年咖啡隨行組」也很值得收藏。另有精心打扮的人魚裝俏皮Bearista熊、品牌女神皇冠等吸管造型的「24OZ Bling TOGO冷水杯」，及抽繩設計的「黑色女神束口後背包」等逸品。