好市多「露營神器」半價掀暴動 內行曝致命缺點全場滅火
據統計，台灣常態性露營人口已突破200萬人！美式賣場好市多（Costco）近日上架一款「露營神器」，為日製雙口卡式爐，外型設計十分美觀，重點是好市多售價幾乎只要外面行情的一半，讓不少網友直呼想入手，不過內行網友卻紛紛留言滅火。
記者徐銘穗/綜合報導
引發討論的雙口卡式爐出自知名日本品牌，為日本製造，採電壓點火方式，具擋風蓋及熄火即斷瓦斯安全裝置，火力3.3KW，重量約7.8公斤，好市多賣場價4369元，目前網路行情價為7706到8527元。臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文推薦，大讚是「露營料理神器」。
雙口卡式爐深綠色超美外型，讓不少網友興奮了，「這個屬於露營夢幻配備了吧」、「看起來就很厲害」、「兩個蜘蛛爐屌打~又好收納！」、「該來下手」、「神物來了」、「盒子沒打開還以為裡面是武器之類的，盒子好看」、「價錢好甜」、「我需要這個酷東西」。
不過馬上有露營前輩留言滅火，「單口爐也才$1979，兩個$3958，而且火力都是4.1KW，雙口火力只有3.3KW」、「這要價4xxx , 不如直接買兩個單口，還不到一半價，阿是在高興啥」、「不好用！買了兩年莫名奇妙的就無法點火。而且無法維修。」、「雙口爐不好用～千萬不要買」、「這爐快8kg也不是很輕，如果一邊壞了你要帶一個8kg的單口爐！整體小於部份，除了能看還真的想不出要買的理由」。
中肯評論瞬間讓風向大反轉，不少網友也紛紛留言致謝：「謝謝你實在的導讀」、「其實就是好看...」、「理性分析，一秒滅火」、「感謝理性分析滅了我不理性的火」、「好人一世平安，感謝滅火」。