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尪才爆賣BP黃牛票！崔咪「男女交往不能AA制」被炎上道歉

▲崔咪（右）的老公（左）疑賣BLACKPINK黃牛票，崔咪又因一句「男女交往絕不能AA制」被炎上道歉了。（圖／翻攝自崔咪臉書）
▲崔咪（右）的老公（左）疑賣BLACKPINK黃牛票，崔咪又因一句「男女交往絕不能AA制」被炎上道歉了。（圖／翻攝自崔咪臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

美妝網紅、YouTuber崔咪的老公Hommy日前才被爆賣南韓人氣女團BLACKPINK演唱會黃牛票，價格不僅哄抬3倍，甚至反嗆提出質疑的網友「沒錢」、「笑屁」等字眼，後來Hommy在臉書道歉、解釋背後實情。而崔咪日前發文談論「男女AA制」話題，其中一句「男女交往要不要AA制，我認為是絕對不能」也引爆爭議，對此，她今（22）日也發文道歉：「對於因為誤會我的本意，而覺得被冒犯傷害的人，我深深覺得大抱歉」。

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▲崔咪（右）的老公（左）疑賣BLACKPINK黃牛票。（圖／崔咪IG）
▲崔咪（右）的老公Hommy（左）疑賣BLACKPINK黃牛票。（圖／崔咪IG）
▲證明你是怎樣的一個人，比起「你是誰」重要太多了。（圖／合成自崔咪臉書）
▲崔咪因為一句「男女交往絕不能AA制」被炎上。（圖／翻攝自崔咪臉書）
崔咪14日在臉書發文，表示她認為男女交往絕對不能AA制，「如果你們的目標是婚姻，在交往過程中，就很需要看對方負責任的能力，和他對你是否願意付出！所謂的付出當然包括了，出去約會時這些生活開銷，因為結婚後也是沒有在AA制的」。

▲崔咪14日在臉書發文，表示她認為男女交往絕對不能AA制。（圖／翻攝自崔咪臉書）
▲崔咪14日在臉書發文，表示她認為男女交往絕對不能AA制。（圖／翻攝自崔咪臉書）
她提到當年會決定嫁給老公的原因，是因為他一句話，「想當年我們都同為上班族，我個人因為太愛購物，總是手頭很緊，每次和他約會，他總是負責所有的開銷。有一次我想說電影錢我來付好了，他卻霸氣的說：『妳的錢拿去買妳喜歡的東西，其他的由我來負責』，那時候就覺得眼前這個男人真的帥爆了」，的確結婚之後，他們也很少因為誰該付什麼錢，鬧得生活不愉快，她也在文末強調：「會和妳堅持AA制的男人，本身就很愛計較吧！計較你和他付出的是否平等，這種人相處久了，就是會很累，有時候聽到他說，上次吃飯的11元也要計較的時候，真的是會白眼翻到後腦勺」。

▲美妝網紅崔咪14日在臉書發文，認為男女交往絕對不能AA制。（圖／翻攝自崔咪臉書）
▲美妝網紅崔咪14日在臉書發文，認為男女交往絕對不能AA制。（圖／翻攝自崔咪臉書）
豈料此文一出，遭到大批網友炎上。對此，她今日也在臉書發文道歉：「這幾天的AA風波，我相信懂我意思的人，已經知道我要傳遞的意思。對於因為誤會我的本意，而覺得被冒犯傷害的人，我深深覺得大抱歉。」她了解公眾人物本就會被高標準審視，日後會更加注意，對於網友理性討論很樂見，但已經演變成各種人身攻擊，甚至挑撥他們夫妻的感情，「各種的情緒謾罵，以及各種惡毒的字眼和幻想文，這讓我很難過」。

她表示，言論自由不應該被無限上綱的，用言語去傷害別人並不會讓你變得更好，「這股惡意最終也會流向自己」，最後她也不忘感謝在這段期間替她打氣的粉絲，「非常謝謝！真的很暖，謝謝你們」，網友們也紛紛留言：「其實AA不AA都是雙方自己的選擇沒有對錯，自己承擔選擇後的結果就好～」、「崔咪加油」、「懂的都懂」、「加油」。


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