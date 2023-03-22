尪才爆賣BP黃牛票！崔咪「男女交往不能AA制」被炎上道歉

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她提到當年會決定嫁給老公的原因，是因為他一句話，「想當年我們都同為上班族，我個人因為太愛購物，總是手頭很緊，每次和他約會，他總是負責所有的開銷。有一次我想說電影錢我來付好了，他卻霸氣的說：『妳的錢拿去買妳喜歡的東西，其他的由我來負責』，那時候就覺得眼前這個男人真的帥爆了」，的確結婚之後，他們也很少因為誰該付什麼錢，鬧得生活不愉快，她也在文末強調：「會和妳堅持AA制的男人，本身就很愛計較吧！計較你和他付出的是否平等，這種人相處久了，就是會很累，有時候聽到他說，上次吃飯的11元也要計較的時候，真的是會白眼翻到後腦勺」。
豈料此文一出，遭到大批網友炎上。對此，她今日也在臉書發文道歉：「這幾天的AA風波，我相信懂我意思的人，已經知道我要傳遞的意思。對於因為誤會我的本意，而覺得被冒犯傷害的人，我深深覺得大抱歉。」她了解公眾人物本就會被高標準審視，日後會更加注意，對於網友理性討論很樂見，但已經演變成各種人身攻擊，甚至挑撥他們夫妻的感情，「各種的情緒謾罵，以及各種惡毒的字眼和幻想文，這讓我很難過」。
她表示，言論自由不應該被無限上綱的，用言語去傷害別人並不會讓你變得更好，「這股惡意最終也會流向自己」，最後她也不忘感謝在這段期間替她打氣的粉絲，「非常謝謝！真的很暖，謝謝你們」，網友們也紛紛留言：「其實AA不AA都是雙方自己的選擇沒有對錯，自己承擔選擇後的結果就好～」、「崔咪加油」、「懂的都懂」、「加油」。