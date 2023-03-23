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臺南指標性馬拉松賽　大亞旺萊馬逾五千人參賽

▲2023大亞旺萊馬拉松26日關廟登場。官方提供
▲2023大亞旺萊馬拉松26日關廟登場。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

由臺南在地企業大亞集團主辦的「2023大亞旺萊馬拉松」，將於本週六(26日)早上6點於臺南關廟正式起跑，共有近5200人參加。此次賽事分42K大亞旺萊組（1001人）、30K大亞觀景組（214人）、大亞半馬組21K（718人）、14K大亞彩繪組（644人），以及7K大亞健康組（2578人）。全馬賽道經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運馬的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完旺萊「一路發」。

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本屆賽事將由主辦單位大亞集團沈尚弘董事長、臺南市長黃偉哲市長等貴賓出席，為大亞旺萊馬拉松鳴槍，此外全國馬拉松紀錄保持人許玉芳及東京奧運標槍國手黃士峰也將受邀到場，與選手一同歡樂起跑。

臺南指標性馬拉松賽，西有古都馬拉松，東有「大亞旺萊馬拉松」，自2019年舉辦首屆即有3200名選手參賽，第2屆因疫情而延宕至2022年舉辦，今(2023)年也將舉辦第3屆，大亞依舊秉持舉辦旺萊馬拉松的初衷，為「基於環境友善理念，結合在地資源及文化，推廣全民運動，實現大亞集團使命，促進美麗的家園。」大亞藉此鼓勵民眾運動外，也讓更多人認識關廟旺萊的特色。臺南市警察局同仁也相繼組隊近百人報名參賽，一同參與這場盛大的賽事。

本次賽事挑戰成功者，可在完賽獎牌上免費雷雕姓名與成績，更增設初馬獎、百馬獎、二百馬獎、三百馬獎、四百馬獎，在比賽途中更有千歲加油團、鳳梨造型折氣球、鳳梨熱氣球等賽事亮點，主辦單位也同時提供關廟在地特色美食，包括關廟特色魯麵、旺萊冰棒、旺萊餅乾、旺萊啤酒、鳳梨青茶、現削鳳梨等，並有夜宿服務、免費接駁車供選手搭乘，提升賽事品質；另外現場除了園遊會及精彩的表演外，特別增設闖關暨摸彩活動，參賽選手完賽後，只要持號碼布於會場內的「闖關攤位」進行闖關，凡是成功闖完4關以上者，便可至大會服務台兌換摸彩券乙張，摸彩獎品包含IPONE14、SWITCH等多項豐富好禮。

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