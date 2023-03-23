臺南指標性馬拉松賽　大亞旺萊馬逾五千人參賽

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臺南指標性馬拉松賽，西有古都馬拉松，東有「大亞旺萊馬拉松」，自2019年舉辦首屆即有3200名選手參賽，第2屆因疫情而延宕至2022年舉辦，今(2023)年也將舉辦第3屆，大亞依舊秉持舉辦旺萊馬拉松的初衷，為「基於環境友善理念，結合在地資源及文化，推廣全民運動，實現大亞集團使命，促進美麗的家園。」大亞藉此鼓勵民眾運動外，也讓更多人認識關廟旺萊的特色。臺南市警察局同仁也相繼組隊近百人報名參賽，一同參與這場盛大的賽事。
本次賽事挑戰成功者，可在完賽獎牌上免費雷雕姓名與成績，更增設初馬獎、百馬獎、二百馬獎、三百馬獎、四百馬獎，在比賽途中更有千歲加油團、鳳梨造型折氣球、鳳梨熱氣球等賽事亮點，主辦單位也同時提供關廟在地特色美食，包括關廟特色魯麵、旺萊冰棒、旺萊餅乾、旺萊啤酒、鳳梨青茶、現削鳳梨等，並有夜宿服務、免費接駁車供選手搭乘，提升賽事品質；另外現場除了園遊會及精彩的表演外，特別增設闖關暨摸彩活動，參賽選手完賽後，只要持號碼布於會場內的「闖關攤位」進行闖關，凡是成功闖完4關以上者，便可至大會服務台兌換摸彩券乙張，摸彩獎品包含IPONE14、SWITCH等多項豐富好禮。