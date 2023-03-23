窗型冷氣還一堆人裝？行家抖出「3大優勢」：房東超愛的
台灣近幾日處在鋒前偏暖的環境內，溫度突然就直線飆升，22日各地氣溫甚至有飆破30度以上的，不少人按耐不住又把塵封已久的冷氣給打開啦！雖然離夏天還有段距離，但估計春天這種忽冷忽熱的天氣，冷氣還是必須得備著。然而就有網友討論「為什麼現在還在賣窗型冷氣啊？」貼文引發討論，釣出不少內行人分析3大優勢。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「今天逛大賣場電器區，發現除了一般的分離式冷氣，也還有賣窗型冷氣，價格也沒比較便宜，難道這玩意還有什麼優點嗎？現在這個年代窗型冷氣為什麼還沒有被淘汰啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「容易安裝又好保養，價格便宜就更不用說了，房東超愛的」、「易安裝好保養，耐用也省電，除了吵沒什麼缺點」、「窗型只要有窗孔太好安裝了，分離式師傅很難裝，裝不好問題又一堆」、「老房有留孔，懶得整理得人就塞一台進去」、「老房子幾乎都是窗型+1，好安裝好整理，價格便宜」、「優點就省錢，不想花錢洗洞拉管裝鋁框架」。
然而事實上，YouTube頻道「空調小教室」就曾經解釋過「窗型冷氣」的優勢，其中就包括「安裝容易」、「價格便宜」以及「不容易發臭好保養」等三大優點，而一位七年資歷的冷氣師傅就在影片中提到，如果你不是買大廠牌的窗型冷氣的話，價格就會非常便宜，除非妳一天要吹超過三小時的冷氣，那就還是建議購買大廠牌變頻窗型冷氣，預算可能就要拉高一些。