周六補班吃爆肯德基「買1送1」 6塊炸雞蛋撻餐才399元
周六補班不厭世，除了有麥當勞「雞塊買10送10」，肯德基也祭出4塊上校雞塊、香酥脆薯等5款「買1送1」必須要吃爆！而且從明（24）日起連吃8天有夠大方。還加碼「療癒雞蛋桶餐」爽吃6炸雞＋6蛋撻＋大可樂才399元。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基3/24～3/31連8天推出「買1送1」優惠，「40457四塊上校雞塊」、「40456香酥脆薯」、「40458 大杯玉米濃湯」、「40460草苺起司冰淇淋大福」及「40459百事可樂(中)」，5大人氣夯品通通下殺5折。記得活動期限內，至全台門市出示優惠代碼，就能「買1送1」划算吃爆。
同時加碼推出「療癒雞蛋桶餐」，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)，也下殺55折，限時特價只要399元！當場現省330元。補班還有「XL超豪肯！買多送多」揪團優惠，購買指定品項及數量，就送「吮指嫩雞XL超豪肯餐」、或「上校雞塊分享盒(20入)」、或人氣「8塊上校雞塊」。
使用「網路預訂快取」，還有指定商品「加1元多1件」優惠；「車道專屬優惠」，也有購買任一套餐或桶餐，即享加10元好禮4選1（原味蛋撻一顆/香酥脆薯(小)一份/百事可樂(中)一杯/上校雞塊4塊）好康。
另外，漢堡王提前釋出優惠安慰廣大上班族，3/24、3/25快閃兩天，官網消費外帶或外送滿249元，輸入優惠碼「BKHAPPY」，即可用「77元加購原味華堡」，算下來多吃一顆明星商品原味華堡可享57折優惠。