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必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸　聯名《原神》送大禮包

▲台灣必勝客跟《原神》聯名啦，3/30回歸「一公尺派對巨飽盒」打造成限量《原神尋珍之旅》設計，還送出總共11項好物的《尋珍之旅珍藏大禮包》；敦化餐廳店更變身成《原神》主題「尋珍之旅樂園」，重現經典場景。（圖／必勝客提供）
▲台灣必勝客跟《原神》聯名啦，3/30回歸「一公尺派對巨飽盒」打造成限量《原神尋珍之旅》設計，還送出總共11項好物的《尋珍之旅珍藏大禮包》；敦化餐廳店更變身成《原神》主題「尋珍之旅樂園」，重現經典場景。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/台北報導

世界冒險RPG《原神》玩家舉手！台灣必勝客要跟3/30跟《原神》聯名啦，特別回歸「一公尺派對巨飽盒」，並打造成限量《原神尋珍之旅》聯名包裝，送出總共11項好物《尋珍之旅珍藏大禮包》，而且派對參與者人人有獎。鐵粉們還可以到敦化餐廳店，朝聖首次打造的《原神》主題餐廳店「尋珍之旅樂園」，直接在店內重現「提瓦特」經典場景。

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台灣必勝客與開放世界冒險RPG《原神》合作，3/30開啟夢幻聯動「必勝邀約，尋珍之旅」。購買「Hot燒送」指定外送餐點，可享獨家「尋珍之旅Hot燒送腰封」，以及限量週邊商品，包括尋珍之旅珍藏閃卡（共4款）、尋珍之旅珍藏Q卡（共4款）可收藏。

3/30起還開放訂購特別回歸的「一公尺派對巨飽盒」，打造成外帶限量2萬5千份的《原神尋珍之旅》聯名紀念盒，還送出總共11項好物的《尋珍之旅珍藏大禮包》，而且派對參與者人人有獎，包括尋珍之旅珍藏閃卡 (含《原神》遊戲禮包兌換碼) x 4組、尋珍之旅徽章 (每組3個) x 2組及尋珍之旅紀念手帳1本。

3/30鐵粉們還可以到敦化餐廳店，朝聖首次打造的《原神》主題餐廳店「尋珍之旅樂園」，在店內重現「提瓦特」經典場景，還有超人氣角色「夜蘭」、「凝光」現身。到店購餐也可獲得每日限量100張的《原神》尋珍之旅明信片。

另外，肯德基3/24～3/31連8天推出「買1送1」優惠，5大人氣夯品，包括四塊上校雞塊、香酥脆薯、 大杯玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福及40459百事可樂(中)，通通下殺5折。還加碼「療癒雞蛋桶餐」爽吃6炸雞＋6蛋撻＋大可樂才399元

▲必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸推出《原神》專屬外盒，訂購還能獲得獨家《尋珍之旅珍藏大禮包》。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸推出《原神》專屬外盒，訂購還能獲得獨家《尋珍之旅珍藏大禮包》。（圖／必勝客提供）
▲玩家參加活動還可聯動遊戲禮包，有機會獲得限量《原神》虛寶。（圖／必勝客提供）
▲玩家參加活動還可聯動遊戲禮包，有機會獲得限量《原神》虛寶。（圖／必勝客提供）
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▲肯德基3/24～3/31連8天推出「買1送1」優惠，。（圖／翻攝自肯德基官網）

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