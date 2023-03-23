政院拍板人口販運防制法草案　內政部揭修法「四大重點」

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內政部表示，人口販運議題是國際社會公認惡性重大且殘害人權甚鉅的犯罪行為，我國於2009年6月施行《人口販運防制法》迄今約14年，此期間各項打擊人口販運工作成效雖為國際社會所肯定，但新興的人口販運型態應運而生。
內政部強調，經多次邀集專家學者、民間團體及司法院、法務部、勞動部、衛福部等機關共同研商，將全文重新逐一盤點修正，確立「擴大打擊嚴懲犯罪」、「以保護被害人為中心」兩項核心理念，期使我國人權保障工作，更加精進完備。
針對《人口販運防制法》修法，內政部進一步說明「四大重點」： 一、接軌國際規範及趨勢：考量國際間部分國家，已利用被害人從事犯罪活動並加以剝削，列為勞動剝削的態樣之一，修正定義使被害人受強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當工作、實行依我國有法律、刑罰行為、為奴隸或類似奴隸等，都納入勞動剝削範圍。
二、深化保護被害人權益：增訂疑似被害人對鑑別結果不符，得經原鑑別機關（單位）向其上級機關（單位）提出異議，外利外籍被害人留台謀職，提高作證或指認加害人意願，修正放寬核發1年期居留許可。另外，也提供需安置服務本國或外籍被害人多元選擇，增訂非機構式安置服務，因特殊情況需在外租屋或居住於工作地點，皆可獲政府提供福利服務措施。
三、擴大處罰並嚴懲不法：為避免柬埔寨事件再度發生，新增犯罪份子如剝削，並利用被害人實行依我國法律有刑罰的行為，「最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。」
此外，同時新增犯罪份子若意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，則可處7年以下有期徒刑；對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，增訂最低刑度為1年以上。
四、強化人權治理及供應鏈：強化打擊人口販運及銜接國際人權標準，增訂觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商，以維護政府採購供應鏈的合法正當競爭秩序。
內政部指出，這次修法幅度較大，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼社會各界支持，儘速完成修法，以強化政府打擊人口販運的力道，讓基本人權能獲更完善周延的保護。