跨世代／遊蕩犬貓殘殺石虎　野保團體籲恢復安樂死

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游崇瑋比較2004年統計流浪犬的數量是17萬9460隻，但到2009年下降至84891隻，他指出比例下降47%的原因就當時尚未執行零安樂死，但2013年左右有些地方政府開始執行收容所零撲殺，游崇瑋批評自此之後流浪犬數量調查的數字都是有增無減，2020年比2018年的調查多出9000多隻流浪犬，顯然所有作為都無法阻止犬隻增加；至於流浪貓的問題，游崇瑋分享自己跟TNvR團體人員詢問的結果是貓的生活模式難以統計數量，但對方認為遊蕩貓的數量會比狗還要多，初估遊蕩貓狗加起來共有40萬隻的遊蕩動物。游崇瑋不滿的指出這些遊蕩動物每天在野外都殺死各種各樣的野生動物，石虎或穿山甲因為是明星物種所以有外界關注，但蜥蜴或青蛙等其他野生動物又有誰來關心？
對於遊蕩動物的數字和現況，相信動物協會執行長郭璇點出農委會每年的調查方式都不一樣，因此數字誤差「有點大」，對數據分析也有不同看法。另外台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋質疑TNR無效，郭璇回應協會在做的高強度絕育方式不是國內所有縣市都有執行， 她強調TNR要有效除了執行範圍外，執行對象也要完整，而所謂的執行對象完整就包括有主人的狗也要在TNR的執行範圍。郭璇說明其實路上、收容所看到的流浪狗問題都只是冰山一角，台灣很大的問題是有主人的狗，她說協會在北北基桃結紮的狗「有主人的狗快多於沒主人的狗」，郭璇重申如果沒把這些犬隻併入TNR執行範圍，高強度絕育的做法也不會成功。
郭璇說明其實高強度絕育在北北基桃已有明確成果，她舉自身在瑞芳的經驗說明「2001年我第一次去瑞芳，開車每5分鐘就看到一群有媽媽帶小狗在哺乳的狗」當時郭璇和夥伴停下來抓，但每隔5分鐘就會遇到一群，「現在你去瑞芳的主要道路，我相信你們不會看到什麼狗」郭璇得意的說明TNR的成效，還包括桃園青埔站附近從協會執行至今，當地居民對狗消失的狀況非常有感，所以讓狗減少唯一的方式就是有效的絕育計畫。
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