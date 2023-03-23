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工程師女友是國中師！爸媽變臉勸分手　一聽理由他沉默了

▲近期就有位工程師交女友，但家長一聽女方職業是「國中老師」卻變臉，希望兩人能分手，詳細過程引發論戰。（圖／Pexels）
▲近期就有位工程師交女友，但家長一聽女方職業是「國中老師」卻變臉，希望兩人能分手，詳細過程引發論戰。（圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

現代已經進入自由戀愛的時代，但若要步入婚姻，一般人還是認為「門當戶對」比較容易維繫感情，不會因為生活觀念發生爭執。近期就有位工程師交女友，但家長一聽女方職業是「國中老師」卻變臉，希望兩人能分手，詳細過程也引發論戰。

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一位男子在論壇Dcard上發文提到，自己的哥哥目前是年薪150萬的工程師，近期帶了新女友回家介紹給父母，小倆口更有意步入婚姻。不過原PO父母在與女方詳談後，得知她是國中老師，且家境算是普通，因此小倆口出門開銷都由男方所支出，雙方消費水平無法對等。

因此父母對這個可能是未來媳婦的人選有些不滿，開口苦勸「條件差太多了，如果未來不幸離婚，兒子你的婚後收入還要分一半給對方」。眼見長輩不滿意，哥哥也開始尋求弟弟幫忙，希望能多一張嘴來說服長輩，但原PO卻也暗自心想「在我看來，一年六七十萬和四五百萬的收入，天差地別」，且哥哥有些嗜好，就曾被女方批評浪費錢，想法存在無法抹滅的差異，或許也容易成為爭吵的導火線。

▲近期一對結婚20年的夫妻婚姻生變，女方當了20年全職媽媽，但丈夫在外有染，讓她「萌生離婚念頭，並想爭取3個孩子的監護權」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲男工程師的父母擔心，準媳婦的收入與兒子條件差太多了。（示意圖／翻攝pixabay）
而詳細過程曝光後，多數網友卻不挺「人生價值觀只有錢嗎？」、「有個東西叫婚前協議嗎？」、「單就職業，如果考慮到教育子女，老師其實是理想的結婚對象，小孩寒暑假不用送安親班、爸媽願意一點補習不用補，沒辦法開源但可以節流」、「女老師很多人想娶好嗎？別浪費時間」、「國中老師收入也蠻穩定的，雖然沒有像你哥哥那麼高，可是比起一般行政已經算是不錯了」。

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