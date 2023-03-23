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好市多1卡「3人入場」被攔！店員稱規定　官方回應打臉了

▲好市多是許多民眾最愛逛的賣場，不過昨（22）日就有客人帶著父母2人要進店，卻遭店員以「一張卡只能帶一位」為由攔下。（示意圖，非內文門市／記者張嘉哲攝）
▲好市多是許多民眾最愛逛的賣場，不過昨（22）日就有客人帶著父母2人要進店，卻遭店員以「一張卡只能帶一位」為由攔下。（示意圖，非內文門市／記者張嘉哲攝）

記者潘毅/綜合報導

好市多是許多民眾最愛逛的賣場，不過昨（22）日就有客人帶著父母，一共3人要入店，卻遭店員以「一張卡只能帶一位」為由攔下。對此《NOWnews今日新聞》詢問好市多官方，獲得回應「好市多賣場歡迎會員的家人朋友同行入場，每位會員憑會員卡，一次至多可攜帶兩位來賓」，顯見現行賣場入場政策，依舊與官網相同，並非該店員所稱「一卡只能帶一位。」

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回顧本起事件，一位客人在臉書社團上抱怨，自己帶著爸爸、媽媽兩人前往好市多台南店，而3人準備進店時，原PO出示卡片，店員卻突然開口表示「不好意思，一卡只能帶一位」。

▲原PO的推車被一名陌生阿姨誤認是自己的推車，引起許多過來人表示：「常有的事」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲好市多官方做出回應，每位會員憑會員卡，一次至多可攜帶兩位來賓入場。（示意圖／取自unsplash）
由於過往原PO沒有3人入店就被攔下的經驗，讓她困惑追問「我是本人，還是正卡⋯也是付卡費的人，我沒收到（改規定）通知，而且都來了」，但店員仍堅持「不好意思，規定」，不放行3人進店。

遭遇曝光後，讓許多會員深怕下次自己入場也會遭受攔阻，急忙翻找相關規則「不是本來一人有卡，就能帶兩個嗎？」、「網站寫的規定每卡可帶兩人，啥時改成只能帶一人？」、「會不會是剛好店員後面有主管在看？」、「規章是可攜帶兩人耶」。

針對本次事件，好市多官方也回應「好市多賣場歡迎會員的家人朋友同行入場，每位會員憑會員卡一次至多可攜帶兩位來賓，購物結帳時必須由持卡之會員付帳，謝謝！」

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