高餐大QS學科排名再躍進！「亞洲第五」受國際肯定

剛放榜的QS世界大學排名，是當前最具權威並被廣為認可的調查機構，每年所發佈的世界大學排行榜，亦成為全球莘莘學子留學選校之最佳參考指南。依據英國高等教育調查機構於今年3月最新發佈QS世界大學之學科排名，國立高雄餐旅大學在「餐旅暨休閒管理」學科評估中，連續三年入榜全球五十頂尖大學，從去年第49名躍進至第38名，擠進亞洲第5名。
記者陳美嘉／高雄報導
高餐大在QS世界大學之學科排名不斷創新高，且與知名大學並駕齊驅，例如2021年高餐大與美國克萊姆森大學(Clemson University)並列第50名(克大是美國二十所頂尖公立大學之一)，2022年則攀升至第49名，2023年更躍進至第38名，超越多所餐旅與觀光領域的國際知名大學，逐步將高餐大推進國際頂尖餐旅大學之列。
高餐大向來堅持「人文化、專業化、企業化、國際化」的辦學理念，校長陳敦基特別重視學校國際化與企業化兩個面向的發展，並以「智慧應用‧時尚創新」活化餐旅教育，注入產學新動能。高餐大係國內唯一由國家設立的餐旅大學，在疫情之前高餐大赴海外實習學生佔比達1/4之多，遍及四大洲17國，且與近百間國際姊妹校交流研習頻繁，展現高度國際移動力。
在當前世界各國解封、開放邊境之際，觀光餐旅產業急遽復甦，餐旅人才需求孔急，國內外業者紛紛墊高薪資爭搶人才，如新加坡金沙酒店集團即開出比過往高出近兩成薪資招攬高餐大學生。此外，近年高餐大更積極結盟餐旅界知名企業，客製化企業所需人才；而每年國內約有180家企業爭相提供實習機會，畢業後留用者佔有2/3之多，達成畢業即就業的無縫接軌，而創業有成的校友亦遍及臺灣各地，使高餐大成為企業最佳夥伴、創業家搖籃。