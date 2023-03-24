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7-11義大利麵包裝有規律！盒子顏色意義曝　老饕最愛黑色

▲網友發現7-11的義大利麵包裝有特別的規律，引起熱議。（圖/Dcard）
▲網友發現7-11的義大利麵包裝有特別的規律，引起熱議。（圖/Dcard）

記者張嘉哲/綜合報導

超商的微波食品因為快速又方便，成為不少人的最愛，其中每每討論到超商經典微波食品，不少人都會選擇「義大利麵」，CP值相當高又好吃。近日，就有網友發現7-11的義大利麵包裝有貓膩！盤子的顏色代表了不同的含義，貼文引發熱議，不少人直呼「還真的沒有研究過！」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「近日去7-11買晚餐的時候，突然發現義大利麵的包裝有好幾種，後來回去查了相關資訊之後，發現了規律！我覺得還蠻準確的」該網友指出「如果義大利麵是圓形黑色包裝的話，表示這款義大利麵是有聯名或者是主打新商品；如果是圓形粉色的盤子則是『生義大利麵』類型；另外長型白色的就是基本款，像是肉醬、青醬這種！」

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▲該網友發現如果是主打新上市商品，或者是聯名商品就會以「黑色」包裝。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的欸！我這麼愛吃義大利麵都沒發現」、「OMG！奇怪的知識增加了」、「好好笑真的長知識，以前都沒有注意過」、「另外透明盒的都是冷盤類，像是涼麵、沙拉、冷面都是透明的」、「這也能研究！」、「我每天去一次7-11都沒有發現耶」。

而《NOWnews》記者也實際到7-11官網查詢，發現規律確實百分之90%符合，像是最近新上市的「西班牙克里歐燉麵」就是「黑色盤子」包裝；而像是「紐奧良風味烤雞生義大利麵」、「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」這類就是用圓形淺粉色盤子包裝，其他一般常見的口味就是長型白色包裝，而由於黑色經常跟一些大品牌如晶華酒店聯名或者異國料理等等，因此也深受老饕喜愛嚐鮮。

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▲7-11官網可以看到若是一般義大利麵口味就是長白色的盒子；如果是「生義大利麵」就是圓形粉色盤子。（圖/7-11官網）

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