BLACKPINK驚喜釋出高雄演唱會精華 BLINK盼再相見
韓國人氣天團BLACKPINK日前來台開演唱會，在高雄掀起狂熱「黑粉旋風」， BLACKPINK不僅展現超高人氣魅力，更再度加碼寵粉，昨（23）日透過官方社群驚喜釋出35秒短片，內容收錄演唱會精華，還有高雄地標85大樓、蓮池潭龍虎塔，世運主場館外滿滿應援人潮，短短12小時按讚數破4萬，近10萬人次觀看，分享數近1千，吸引大批BLINK留言表示「期待高雄再相見」。
記者鄭婷襄／高雄報導
短片除了回顧當天演唱會的精彩，成員Rosé日前也在個人IG上PO出煙火短片和美照，公開向高雄「大告白」，直喊「BP愛高雄」，累積4天愛心數已突破600萬，融化BLINK的心，也讓世界看到高雄之美。
高雄市長陳其邁也表示，非常感謝BLACKPINK能夠來高雄開演唱會，樂翻台灣所有樂迷，也有很多國外旅客都來到高雄，讓大家有一個非常愉快的週末，一起感染BLACKPINK的魅力，接下來高雄還有各式團體，包括五月天、張惠妹還有大港開唱等各式的音樂活動，大概在三四月都會集中在高雄，高雄會盡地主之誼，把所有的交通、食宿、觀光還有商圈夜市做好最好的準備，迎接來自全國各地的樂迷。