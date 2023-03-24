入境旅客別再帶「豬肉製品」　今年違規暴增10倍

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根據統計，今年至3月20日止違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數已有121人，較111年全年被裁罰人數170人，增加明顯，分析受罰原因，大多數受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中被家人放入豬肉製品所致。
陳吉仲進一步指出，桃園機場對29個高風險國家地區入境旅客採手提及託運行李100%檢查，今年開罰20萬元案件數已121件，較去年同期11件增加10倍，未繳罰款的外來人是拒入人數也增加16人。
陳吉仲呼籲，旅客入境時若有疑問，可主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯申報，或是出關前棄置，避免受罰，除此之外，也有國人出國旅遊在海外購買含有豬肉產品的紀念品以郵包寄回國內而遭裁罰案件，請民眾不要郵寄豬肉產品至台灣，也不要網購肉類製品，以防杜非洲豬瘟病毒藉由郵包快遞入侵。
另外在國內防疫整備方面，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播之風險，陳吉仲提到，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻措施，持續進行查核取締，另針對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格的養豬場，也持續執行查核，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。
陳吉仲也透露，去年全國有25場養豬場違規，又以彰化15場為大宗，違規樣態包含將廚餘移至場內放置、餵食豬隻廚餘，除了政府會加強稽核，也開放民眾檢舉，並將提供獎金。