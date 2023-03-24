啥日本美食「實際吃會夢碎」？台人狂指2物：感覺被整到
近年來受到動畫、日劇等等的影響，許多日式美食相當受到台灣人歡迎，更希望到發源地品嘗真正的日本味。近期就有鄉民發起討論「有哪些日本美食實際一吃會夢碎？」隨即引來不少曾赴日本遊玩的民眾點名「炒麵麵包」、「章魚燒」這兩樣美食，並說明原因。
記者潘毅/綜合報導
近期有鄉民在論壇PTT上發起討論，因為近年來受到動畫等日本文化的影響，許多當地特殊的美食也逐漸被國外人所知道，更想親赴日本實際品嘗看看，「其中應該也有那種吃完後大失所望，覺得根本騙人，實際上不好吃的食物吧？有哪些日本美食，會讓幻想破滅？」
討論發起後，許多曾赴日本的台灣人都瘋狂點名「炒麵麵包」及「章魚燒」，首先是炒麵麵包部分，許多網友點出原因「炒麵麵包，沒有之一」、「因為炒麵麵包真的大部分都很難吃，動畫中竟然能常吃」、「日式炒麵味道偏酸我真的不行」、「日本的炒麵台灣人本來就吃不慣，我個人習慣後覺得還不錯」。
章魚燒部分，則是口感不被台灣人所接受，「日式章魚燒，口感真的接受不了」、「說到章魚燒就氣，之前照網路介紹去買道頓堀必吃新章魚燒，排30幾分鐘結果超難吃」、「日本章魚燒很軟爛，咬一口流出又燙又糊的」、「先吃過台灣夜市章魚燒，再去日本吃，真的感覺被整到，但其實人家才是正統」。