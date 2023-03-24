小甜甜「離婚後首錄影」近況曝光！緊抱小S：謝謝姐愛我
藝人小甜甜去年與宋逸民、陳維齡夫妻主導教會「藝起發光」鬧翻，被爆「私生活有極大狀況」，隨後與小13歲老公宋晉賢鬧婚變，本月7日傳出兩人已正式離婚，雖然經紀人並未證實，不過她也在IG自介打上：「我是一個無所畏懼的單親媽媽。」似乎證實離婚消息。近日她現身綜藝節目錄影，於昨（23）日在社群媒體PO出多張照片，讓網友驚呼：「甜甜變瘦了耶」、「甜甜妳瘦了耶！好漂亮」。
記者郭佩蓉/綜合報導
小甜甜近日到小S的節目《小姐不熙娣》錄影，並在IG發出與小S臉貼臉擁抱的合照，表示：「千言萬語抵不過一句話！謝謝S姐愛我，我也超愛她。」從照片中可以看到，經歷一連串風波的小甜甜，身形明顯消瘦許多，至於氣色、狀態都與往常一樣好，看不出有憔悴疲累模樣。
小甜甜更在IG限時動態PO出與《小姐不熙娣》助理主持人派翠克在化妝間「開演」的影片，小甜甜說：「Patrick，你為什麼最近一直被拍到？那為什麼都不是跟我？」派翠克回：「也沒有一直啦！妳又沒有約過我！」小甜甜接著說：「你也沒約過我啊。」豈料派翠克竟說：「我會想約米苔目（小甜甜女兒）啊！」
小甜甜聽完後翻了個大白眼：「你知道我這輩子喝過最難喝的酒是什麼嗎？你的喜酒！」讓派翠克激動轉身，作勢要把小甜甜的抱過來：「我不要，我不要讓妳喝到這個最難喝的酒！」笑翻全場。
照片、影片曝光後，網友們見到小甜甜的最新近況，也紛紛留言替她加油打氣：「甜甜變瘦了耶」、「甜甜很棒，而且變瘦了耶」、「無論胖瘦健康就好，妳是好媽媽，希望妳過得開心」、「加油」、「甜甜妳瘦了耶！好漂亮」、「一起加油，我會祝福妳的，漂亮媽咪甜甜」、「也要愛自己喔～而且妳瘦了耶。」就連今（24）日才公布與知名實況主6tan（六嘆）交往的女星解婕翎也回應：「我也愛妳。」