解婕翎認愛實況主6tan！「被告白3次」甜喊：這男人太狠
女星解婕翎不僅會主持、演戲，也是一名模特兒、YouTuber，曾二度當選宅男女神，更被封為「電競女神」。今（24）日是她37歲生日，她除了在凌晨發文祝自己生日快樂以外，還大方認愛知名實況主6tan（六嘆），甜喊：「我被追走了，這男人太狠了，竟然告白了三次而且內容還一模一樣。」閃瞎眾人。
記者郭佩蓉/綜合報導
解婕翎24日凌晨在IG發生日文，表示很感謝關注她、愛護她的粉絲們，「尤其是每次都在實況上陪我聊天遊戲的那群、聽我最多抱怨的那群、被我罵最醜的那群！真的很謝謝你們陪著我！」還笑說今年生日絕對是「飛天肥胖」，「到目前為止我已經吃了五次蛋糕。完全沒在節制，謝謝」。
話鋒一轉，她透露自己「已經被追走了」，而對象則是知名實況主6tan（六嘆），「這男人太狠了！竟然告白了三次而且內容還一模一樣。已經一陣子了，之前就想跟大家說。但還真難以啟齒，趁個生日分享一下。我還是會專注在工作上，不會有什麼改變。之後看怎樣再跟大家更新啦，要講這種事還真是讓人彆扭。總之我生日快樂，健康平安你們也是！」
貼文一出，網友們也紛紛留言恭喜：「太棒了！恭喜你們」、「希望妳幸福每天，我愛妳」、「恭喜恭喜，最後來個猛的料」、「恭喜！真為你們開心」、「哇哇哇哇」、「好樣的～這傢伙一定會對妳很好。」而六嘆也PO出解婕翎慶生美照，表示：「剛剛收到最新消息，新莊克勞莉哈蒙發文官宣了，那三重蘭巴拉爾也分享一下。我這邊觀眾應該都沒什麼關係吧？一樣工作玩耍睡覺，大家尊重包容友善。」