篠田麻里子宣布離婚　老公爆「用月經APP記下偷吃次數」

解婕翎認愛實況主6tan！「被告白3次」甜喊：這男人太狠

▲有「電競女神」之稱的女星解婕翎在24日生日當天大方認愛知名實況主6tan（六嘆）。（圖／翻攝自解婕翎IG）
▲有「電競女神」之稱的女星解婕翎在24日生日當天大方認愛知名實況主6tan（六嘆）。（圖／翻攝自解婕翎IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

女星解婕翎不僅會主持、演戲，也是一名模特兒、YouTuber，曾二度當選宅男女神，更被封為「電競女神」。今（24）日是她37歲生日，她除了在凌晨發文祝自己生日快樂以外，還大方認愛知名實況主6tan（六嘆），甜喊：「我被追走了，這男人太狠了，竟然告白了三次而且內容還一模一樣。」閃瞎眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女星解婕翎大方認愛知名實況主6tan（六嘆）。（圖／翻攝自解婕翎IG）
▲女星解婕翎大方認愛知名實況主6tan（六嘆）。（圖／翻攝自解婕翎IG）
解婕翎24日凌晨在IG發生日文，表示很感謝關注她、愛護她的粉絲們，「尤其是每次都在實況上陪我聊天遊戲的那群、聽我最多抱怨的那群、被我罵最醜的那群！真的很謝謝你們陪著我！」還笑說今年生日絕對是「飛天肥胖」，「到目前為止我已經吃了五次蛋糕。完全沒在節制，謝謝」。

▲實況主6tan（六嘆）替解婕翎慶生。（圖／翻攝自解婕翎IG）
▲實況主6tan（六嘆）替解婕翎慶生。（圖／翻攝自解婕翎IG）
話鋒一轉，她透露自己「已經被追走了」，而對象則是知名實況主6tan（六嘆），「這男人太狠了！竟然告白了三次而且內容還一模一樣。已經一陣子了，之前就想跟大家說。但還真難以啟齒，趁個生日分享一下。我還是會專注在工作上，不會有什麼改變。之後看怎樣再跟大家更新啦，要講這種事還真是讓人彆扭。總之我生日快樂，健康平安你們也是！」

▲6tan（六嘆）也PO出女友解婕翎的慶生美照。（圖／翻攝自6tan IG）
▲6tan（六嘆）也PO出女友解婕翎的慶生美照。（圖／翻攝自6tan IG）
貼文一出，網友們也紛紛留言恭喜：「太棒了！恭喜你們」、「希望妳幸福每天，我愛妳」、「恭喜恭喜，最後來個猛的料」、「恭喜！真為你們開心」、「哇哇哇哇」、「好樣的～這傢伙一定會對妳很好。」而六嘆也PO出解婕翎慶生美照，表示：「剛剛收到最新消息，新莊克勞莉哈蒙發文官宣了，那三重蘭巴拉爾也分享一下。我這邊觀眾應該都沒什麼關係吧？一樣工作玩耍睡覺，大家尊重包容友善。」


峮峮再度進軍日本！「蕾絲小可愛」躺床照辣暈萬人：好香

林志玲「疲累憔悴」照片曝光！突喊：找讓自己微笑的理由

林予晞看BLACKPINK慘被明星「解壓縮」！爆公關票潛規則

樂天女孩「李多慧vs.林襄」誰強？應援熱舞片一對比秒懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀