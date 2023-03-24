UBA四強分析／世新「双生配」聯手　四強提前挑戰大魔王

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也即世新過去兩度打四強都贏，本季第二種子3拚四強戰，卻首逢掉第三的政大，新鮮但有壓力，變數尤大。政大雖才剛被健行中斷跨季36連勝，複賽末役又保留外援莫巴耶，寧輸世新2連敗，重整再拚小巨蛋2連勝及三連霸，平添世新挑戰難度。
因世新預賽末役70：82輸政大，係3天前「双生配」的陳將双對國體打9分鐘就撞傷，矯正牙套刺穿上唇退場，且連缺最後3戰，張俊生對政大也免戰，這3場世新輸臺師、政大只贏萬能，開季12連勝喊卡，反之，政大莫巴耶對世新19分17籃板「雙十」，贏球X因子，複賽末役雙方卯上，已不影響準決賽再戰，政大保留他，回應預賽「双生配」缺陣，彼此扯平。
四強勢得傾巢而出，世新教練何正峰同意，世新vs.政大贏家打冠軍賽，一樣強勢對決，世新如贏政大，冠軍賽逢健行，變數超大，去年12月9日預賽世新91：77贏健行，健行上月27日複賽72：68扳回，較具參考價值，世新如與臺師爭王，近3季雙方預、複賽都各1勝1敗，同樣難分軒輊。
陳將双預複賽共打19場，預賽對國體傷退只得8分，另18場都上雙，含14場破20，場均21分4.3籃板3.9助攻2.1抄截21，三分球118投中44，三成七命中率，張俊生打21場複賽對文化僅6分，另20場悉上雙， 含10場破20，場均19.5分3.7籃板2.8助攻2.1抄截，三分球171投中61，命中率三成五七，簡賀宇9.3分5.2籃板3.5助攻，新科阻攻王外援丹尼爾11.8分13.5籃板2.6阻攻，其他土洋諸將合扮綠葉也小有貢獻。
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世新大學本季戰績：預賽13勝2敗第二、複賽6勝1敗第二）
觀戰焦點：連3季攻蛋世新準決賽改逢衛冕軍政大，菜鳥「双生配」合扛首冠重任