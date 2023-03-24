UBA完整四強分析　政大連霸路坎坷、世新男女籃齊爭冠

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UBA四強分析／世新「双生配」聯手 四強提前挑戰大魔王
UBA四強分析／意外落居第三種子 政大衛冕之路坎坷
政大本屆在八強複賽意外吞下二連敗，落居第三種子，挑戰連霸之路受到極大的挑戰，必須要連過世新、健行兩強，主帥陳子威坦言，本屆考驗很大，各隊戰力平均，每一場都不好打；現階段只能一場一場來。
健行科大則重新搶會第一種子，總教練劉孟竹說，「前幾屆都用全本土硬戰，導致籃板球輸太多，無法打出擅長的轉換快攻，如果外線失準就很難贏球。」
UBA四強分析／健行當頭號種子！首要任務:「獵殺」林信寬
本屆健行科大擁有兩外籍生坐鎮禁區，劉孟竹認為，本土還是主力，外籍生的工作是鞏固籃板，近期也特別請台南獵鷹吳岱豪幫忙特訓，希望能在小巨蛋看見成果，也期待能重返冠軍榮耀。
UBA四強分析／台師大上演老四傳奇? 兩大主力被點名
從一級複賽進場人次成長破五成、擠爆臺北體育館，同步寫下階段賽事LINE TODAY網路直播單日新高，到中部舉辦的公開二級與一般組全國決賽，月底再接續將熱潮延燒進臺北小巨蛋，開放索票時一級冠軍戰更是隨即秒殺，名符其實大專籃球「三月瘋」，期待再度迎來破萬人潮。
女一級四強則是連三屆原班人馬再碰頭，連兩階段戰到最後一場拚下晉級門票、韌性非凡的佛光大學，要挑戰瞄準四連后的衛冕軍世新大學，另役組合為決賽常勝軍臺灣師大、文化大學，兩隊過去都曾寫下霸業且本屆互有勝敗，將在首戰就正面交鋒，勢態還很難說。
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首日賽事今登場，男二級冠軍戰由下一學年度即將重返一級的臺灣科大對決校史首闖最高殿堂的中信學院，女二級則是同樣相隔1屆將回到一級的臺北大學、臺北護大爭奪金盃。一般組兩場冠軍戰上演「臺中內戰」，僑光科大男女籃攜手晉級，分別碰頭臺中科大、朝陽科大。
決賽3天共12場賽事將於多平台全程轉播，電視看緯來體育台、中華電信MOD緯來精采313台，網路直播鎖定LINE TODAY，而賽事重播、單場好球及更多影音內容，也會透過大專體總YouTube頻道SSUtv持續播送，另一級冠軍戰將再度登上國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」，以合作推出的英語轉播服務更多海外觀眾，盼讓各收視管道的球迷共同感受屬於UBA的「三月瘋」。