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UBA完整四強分析　政大連霸路坎坷、世新男女籃齊爭冠

▲本屆UBA各級決賽各隊球員代表合影。官方提供
▲本屆UBA各級決賽各隊球員代表合影。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽將再翻賽史新頁，首度邀集公開一級四強、二級與一般組冠軍戰，決賽從今起至26日會師臺北小巨蛋舉行，最受矚目的UBA一級男、女組四強賽明開打，上屆冠軍賽組合世新大學與政治大學將提前碰頭。

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男一級四強由複賽撂倒雙強、106學年度後再以頭號種子之姿晉級的健行科大掛帥，首戰就面對八強讓他們吞下唯一1敗、重返決賽舞台的勁旅臺灣師大；另一場傳統好戲「文山區大戰」本屆第三次對壘在四強提前上演，渴求隊史首冠的世新大學迎戰尋求三連霸的政治大學，都話題十足。

▲世新大學陳將双。（圖／大專體總提供）
▲世新大學陳將双。（圖／大專體總提供）
UBA四強分析／世新「双生配」聯手　四強提前挑戰大魔王

▲衛冕軍政治大學衛冕之路受到考驗。（圖／大專體總提供）
▲衛冕軍政治大學衛冕之路受到考驗。（圖／大專體總提供）
UBA四強分析／意外落居第三種子　政大衛冕之路坎坷

政大本屆在八強複賽意外吞下二連敗，落居第三種子，挑戰連霸之路受到極大的挑戰，必須要連過世新、健行兩強，主帥陳子威坦言，本屆考驗很大，各隊戰力平均，每一場都不好打；現階段只能一場一場來。

健行科大則重新搶會第一種子，總教練劉孟竹說，「前幾屆都用全本土硬戰，導致籃板球輸太多，無法打出擅長的轉換快攻，如果外線失準就很難贏球。」

UBA四強分析／健行當頭號種子！首要任務:「獵殺」林信寬　

▲健行科本學年度高居第一種子。官方提供
▲健行科本學年度高居第一種子。官方提供
本屆健行科大擁有兩外籍生坐鎮禁區，劉孟竹認為，本土還是主力，外籍生的工作是鞏固籃板，近期也特別請台南獵鷹吳岱豪幫忙特訓，希望能在小巨蛋看見成果，也期待能重返冠軍榮耀。

UBA四強分析／台師大上演老四傳奇?　兩大主力被點名

從一級複賽進場人次成長破五成、擠爆臺北體育館，同步寫下階段賽事LINE TODAY網路直播單日新高，到中部舉辦的公開二級與一般組全國決賽，月底再接續將熱潮延燒進臺北小巨蛋，開放索票時一級冠軍戰更是隨即秒殺，名符其實大專籃球「三月瘋」，期待再度迎來破萬人潮。

女一級四強則是連三屆原班人馬再碰頭，連兩階段戰到最後一場拚下晉級門票、韌性非凡的佛光大學，要挑戰瞄準四連后的衛冕軍世新大學，另役組合為決賽常勝軍臺灣師大、文化大學，兩隊過去都曾寫下霸業且本屆互有勝敗，將在首戰就正面交鋒，勢態還很難說。

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UBA四強分析／4季8連敗給世新　佛光鐵三角迎敵盼奇蹟

▲佛光大學四強賽提前碰上衛冕軍世新大學。大專體總提供
▲佛光大學四強賽提前碰上衛冕軍世新大學。大專體總提供
UBA四強分析／台師大當黑馬？　尋求驚奇第4冠

UBA四強分析／王玥媞領軍　昔日霸主文化能東山再起？

▲文化大學王玥媞領軍。官方提供
▲文化大學王玥媞領軍。官方提供
首日賽事今登場，男二級冠軍戰由下一學年度即將重返一級的臺灣科大對決校史首闖最高殿堂的中信學院，女二級則是同樣相隔1屆將回到一級的臺北大學、臺北護大爭奪金盃。一般組兩場冠軍戰上演「臺中內戰」，僑光科大男女籃攜手晉級，分別碰頭臺中科大、朝陽科大。

決賽3天共12場賽事將於多平台全程轉播，電視看緯來體育台、中華電信MOD緯來精采313台，網路直播鎖定LINE TODAY，而賽事重播、單場好球及更多影音內容，也會透過大專體總YouTube頻道SSUtv持續播送，另一級冠軍戰將再度登上國際大學運動總會的OTT 平台「FISUtv」，以合作推出的英語轉播服務更多海外觀眾，盼讓各收視管道的球迷共同感受屬於UBA的「三月瘋」。

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