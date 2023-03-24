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UBA四強分析／4季8連敗給世新　佛光鐵三角迎敵盼奇蹟　

▲佛光大學四強賽提前碰上衛冕軍世新大學。大專體總提供
▲佛光大學四強賽提前碰上衛冕軍世新大學。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

佛光預賽6勝5敗第五晉六強，含被新軍美和科大逆襲，103學年起預賽改採12隊循環以來最差戰績，較上季9勝2敗第三有落差，複賽末役與北市大攤牌展現韌性，先發4人上雙、「迷航」4場的大四前鋒陳郁婷也回正軌，佛光開季最佳演出，2勝3敗保四吊車尾搶進決賽，99學年起連13季、14度晉四強。

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利空則是四強賽將再遇「天敵」世新，含本季預、複賽都輸衛冕軍23分，108學年準決賽起，佛光跨4季已8連敗給世新。

佛光97學年起挑戰一級，102學年首晉冠軍賽輸臺師拿第二，107學年輕取世新首度封后，另6度第三、5獲第四，但108學年尋求連霸途中、四強賽再逢世新史上僅見的3OT、1分失利無緣爭冠後，從此顛覆兩隊宿命及發展軌跡，且近3季逢世新一勝難求。

特別是連2季僅報名11人，梁瑜玲碩一續戰，大三後衛李宜樺、大二射手連文鈴小成長，擔當本屆「鐵三角」，另補3枚菜鳥，掌兵符第4年的楊淑淨難為無米之炊，但如同不可能任務，跌撞晉四、戲劇張力破表，且決賽享受比賽、沒包袱一拼，即便預複賽對上三強都敗陣收場，卻不意味零勝算。

梁瑜玲場均9.5分4.1籃板1.9抄截，悉5年來最高，另有助攻3.7次的「小巨人」說，撐得超辛苦，複賽贏臺科開胡、生涯首度「大三元」的李宜樺，11.2分5.7籃板為3年來雙最高，外帶3.8助攻1.4抄截。

連文鈴12分5.1籃板及助攻、抄截各2.8，悉優於上季，招牌三分球137投中36，與上季相去不遠，複賽贏臺科10中7更飆29分雙新高，176大二中鋒陳丁綺9.3分7.2籃板，及系出同門的菜鳥學妹陳佩伊合扛內線愈重要。

UBA四強分析／土洋人手充裕　世新挑戰4連霸利多

▲佛光大學李宜樺。官方提供
▲佛光大學李宜樺。官方提供
佛光大學本季戰績：預賽6勝5敗第五、複賽2勝3敗第四

觀戰提供：吊車尾連13季4強戲劇破表，鐵三角率佛光再逢天敵拚不可能任務

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