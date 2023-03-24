UBA四強分析／4季8連敗給世新　佛光鐵三角迎敵盼奇蹟　

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佛光97學年起挑戰一級，102學年首晉冠軍賽輸臺師拿第二，107學年輕取世新首度封后，另6度第三、5獲第四，但108學年尋求連霸途中、四強賽再逢世新史上僅見的3OT、1分失利無緣爭冠後，從此顛覆兩隊宿命及發展軌跡，且近3季逢世新一勝難求。
特別是連2季僅報名11人，梁瑜玲碩一續戰，大三後衛李宜樺、大二射手連文鈴小成長，擔當本屆「鐵三角」，另補3枚菜鳥，掌兵符第4年的楊淑淨難為無米之炊，但如同不可能任務，跌撞晉四、戲劇張力破表，且決賽享受比賽、沒包袱一拼，即便預複賽對上三強都敗陣收場，卻不意味零勝算。
梁瑜玲場均9.5分4.1籃板1.9抄截，悉5年來最高，另有助攻3.7次的「小巨人」說，撐得超辛苦，複賽贏臺科開胡、生涯首度「大三元」的李宜樺，11.2分5.7籃板為3年來雙最高，外帶3.8助攻1.4抄截。
連文鈴12分5.1籃板及助攻、抄截各2.8，悉優於上季，招牌三分球137投中36，與上季相去不遠，複賽贏臺科10中7更飆29分雙新高，176大二中鋒陳丁綺9.3分7.2籃板，及系出同門的菜鳥學妹陳佩伊合扛內線愈重要。
UBA四強分析／土洋人手充裕 世新挑戰4連霸利多
佛光大學本季戰績：預賽6勝5敗第五、複賽2勝3敗第四
觀戰提供：吊車尾連13季4強戲劇破表，鐵三角率佛光再逢天敵拚不可能任務
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