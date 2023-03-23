UBA決戰小巨蛋／台師大上演老四傳奇?　兩大主力被點名

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預賽15戰吞4敗，含輸輔大14分，第五晉八強，複賽臺師卻如神助，落後17分逆襲輔大，含最後4.5秒對方邊球失誤快攻致勝，對到預賽輸11分的健行拋開壓力，大三「一哥」林信寬三分球20投中8狂轟49分，生涯雙新高，含第三節致勝5外線18分，率隊撂倒健行，中止跨4季6連敗。
靠上述額外2勝，臺師擠落新聘2外援瞄準四強的輔大，且四強將再卯頭號種子健行，尋求繼108學年與健行爭王，再向冠軍賽叩關，縱然林信寬已被健行鎖定，將重兵伺候。
但如同彭柏樺預賽對德霖，三分球19投中9豪取個人及臺師隊史雙新高51分，同場林信寬17分16籃板12助攻首度「大三元」，外帶5助攻全能演出，複賽追加單場49分隊史次高，且是複賽及對健行，更具說服力，彭柏樺、林信寬又同季飆分，且在季前甫掌兵符救火的李秉鴻執教處女季寫下。
如此戲劇曲折的情節，但臺師重返現實面對小巨蛋及健行，過去雙方15度交手臺師僅5勝，複賽連克世新、政大的健行又如日中天，臺師似難有勝算。
但若上帝續挺、也夠爭氣，並非全無再爆冷2連勝健行可能，前提得平常心，更多人跳出替林信寬解圍，或不靠個人飆分，團隊作戰也有機會贏球，再跌破眼鏡。
如可爭冠，臺師107學年起跨5季逢政大，前2季先4連勝，109起近3季卻6連敗給政大，若與世新對決，105學年起雙方10遇，臺師7勝3敗，109起近3季兩隊都輸贏各1，含上季及本季臺師悉贏預賽、輸複賽。
林信寬場均21.7分8.9籃板3.8助攻2.1抄截，三分球180投中61，當然被盯，大四前鋒許敬恩11.4分、後衛蔣浩文8.3分及三分球91中28，張兆辰6.8分5.1籃板，大二後衛魏芃禾6.7分及三分球80中27，林韋愷7.1分。
臺灣師大本季戰績:預賽11勝4敗第五、複賽4勝3敗第四
觀戰焦點：林信寬49分大三元，彭柏樺新高51分菜鳥教練率臺師攻蛋續拚神助
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