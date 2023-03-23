UBA決戰小巨蛋／健行當頭號種子！四強「獵殺」林信寬　

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健行106學年複賽第一，但冠軍賽輸國體無緣連莊，107至上季，複賽各排3、2、4、2名，107、108卻二連霸，「劉總」強調，複賽第一加決賽2連勝封王，健行將寫頭一遭，歷史也站同一邊，104學年起挑戰一級，105至今15度逢臺師，健行10勝5敗，含105、108兩季冠軍賽及跨4季6連勝，本季複賽輸臺師才中斷。
一旦過關，冠軍賽健行如遇政大，雙方迄今對戰11次，健行6勝5敗，含107、108連2季2連勝，109健行3連敗給政大後，近2季兩隊預、複賽都各1勝1敗，如首度在冠軍賽攤牌，不少人期待。
健行若首與世新爭冠，雙方104學年起交手13次，健行9勝4敗，7連勝來自世新仍未全崛起的104至109學年，109複賽世新79：66首勝健行、首闖冠軍賽後，上季預賽、四強都贏、複賽輸，本季健行預賽輸、複賽贏，冠軍戲碼換成健行vs.世新，變數愈多。
高錦瑋場均13.1分4.6助攻，三分球124投中52，四成二命中率準到爆，季前政大轉來的大二前鋒蔡宸綱14.4分5.2籃板，三分球124投中36，對前東家政大11投中4飆32分雙新高，他的前「雙槍」搭檔劉丞勳13.6分6.8籃板，三分球79投中36，四成五六命中率嚇人。
前鋒丁冠皓複賽對文化、臺師，各打8及4分鐘即傷唇、指退場，決賽將回，7.2分2.2助攻一般，卻具無形作用，菜鳥史魯齊9.2分3.6籃板，含贏政大拿16分，預賽對僑光飆37分10籃板外帶5助攻，大一潘偉傑、大二黃信翔，各挹注25、35外線及7.6、9.8分，外援恩洋、史密斯籃板防守為主。
健行科大本季戰績：預賽13勝2敗第三、複賽6勝1敗第一
觀戰焦點：預、複賽對政大世新2樣情，睽違4季健行再第1種子攻蛋瞄準第4冠
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