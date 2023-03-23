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UBA決戰小巨蛋／健行當頭號種子！四強「獵殺」林信寬　

▲健行科大高錦瑋是健行重返冠軍榮耀的關鍵核心。官方提供
▲健行科大高錦瑋是健行重返冠軍榮耀的關鍵核心。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

預賽各輸世新、政大14及18分，健行2敗排第三晉八，複賽卻徹底顛覆，先贏世新復仇，再被臺師林信寬8外線49分射翻，激發鬥志及危機，100：93破百中斷衛冕軍政大跨季36連勝，6勝1敗繼106學年再複賽第一，連8季四強、頭號種子晉小巨蛋，本季最嗆辣話題。

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戲劇破表更是，四強健行再卯複賽第四臺師，力拚105、107、108學年後第4冠，且從「獵殺」林信寬開跑，連克雙強卻糾結的另類聚焦，終場前飆三分彈小贏世新的主控高錦瑋餘悸猶存，破政大連勝、第四節3外線14分含致勝6分，虛擬「複賽MVP」的他不忘凸顯，個人及隊史首被單一球員飆49分，教練劉孟竹尤不諱言，四強將重點伺候林信寬。

健行106學年複賽第一，但冠軍賽輸國體無緣連莊，107至上季，複賽各排3、2、4、2名，107、108卻二連霸，「劉總」強調，複賽第一加決賽2連勝封王，健行將寫頭一遭，歷史也站同一邊，104學年起挑戰一級，105至今15度逢臺師，健行10勝5敗，含105、108兩季冠軍賽及跨4季6連勝，本季複賽輸臺師才中斷。

一旦過關，冠軍賽健行如遇政大，雙方迄今對戰11次，健行6勝5敗，含107、108連2季2連勝，109健行3連敗給政大後，近2季兩隊預、複賽都各1勝1敗，如首度在冠軍賽攤牌，不少人期待。

健行若首與世新爭冠，雙方104學年起交手13次，健行9勝4敗，7連勝來自世新仍未全崛起的104至109學年，109複賽世新79：66首勝健行、首闖冠軍賽後，上季預賽、四強都贏、複賽輸，本季健行預賽輸、複賽贏，冠軍戲碼換成健行vs.世新，變數愈多。

高錦瑋場均13.1分4.6助攻，三分球124投中52，四成二命中率準到爆，季前政大轉來的大二前鋒蔡宸綱14.4分5.2籃板，三分球124投中36，對前東家政大11投中4飆32分雙新高，他的前「雙槍」搭檔劉丞勳13.6分6.8籃板，三分球79投中36，四成五六命中率嚇人。

前鋒丁冠皓複賽對文化、臺師，各打8及4分鐘即傷唇、指退場，決賽將回，7.2分2.2助攻一般，卻具無形作用，菜鳥史魯齊9.2分3.6籃板，含贏政大拿16分，預賽對僑光飆37分10籃板外帶5助攻，大一潘偉傑、大二黃信翔，各挹注25、35外線及7.6、9.8分，外援恩洋、史密斯籃板防守為主。


健行科大本季戰績：預賽13勝2敗第三、複賽6勝1敗第一

觀戰焦點：預、複賽對政大世新2樣情，睽違4季健行再第1種子攻蛋瞄準第4冠

▲健行科大蔡宸綱。官方提供
▲健行科大蔡宸綱。官方提供
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