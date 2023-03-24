羅傑重返Twitch首開台！睽違772天 粉絲嗨讚：傳奇歸位
傳奇歸位！知名實況主羅傑在2021年初因為斗內影片內容，遭到Twitch永Ban懲處，只好改到Youtube繼續進行直播，終於在今年2月18日被圖奇解封，放出「推進城」，但他直到今（24）日才首度在Twitch開台，讓眾多粉絲嗨翻大喊：傳奇歸位！
記者潘毅/綜合報導
自2021年2月10日後，羅傑就未再Twitch進行直播，到了2月26日當天，羅傑在臉書上宣布「Twitch帳號，被屁股大軍搞掉拉」，之後就轉往紅色學校Youtube開台至今。
永Ban懲處過了728天之後，今年2月18日羅傑突然又宣布好消息，自己收到Twitch的縮短停權信件，帳號正式回來了。但解Ban後的一個月，羅傑依舊只在Youtube進行直播，因為深怕一回紫色學校開台，帳號又會被檢舉幫搞掉，不過期間還是有在其他的Twitch頻道中現身，但自己Twitch頻道的標題仍停留在2021年2月10日。
直到今（24）日羅傑為了工商需求，睽違772天首度重回Twitch開台，並與另一位實況主NL雙排打英雄聯盟。不少粉絲得知消息，也紛紛在聊天室大讚「傳奇歸位」、「賊王回來了」、「阿傑回來紫色學校，開台頻率會變少嗎」、「我永遠都是好傑寶」、「說好的泳池台要記得耶」。