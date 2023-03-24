12星座「週末運勢」來了！雙子注意身體　這位有意外收穫

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十二星座週末(03/25~03/27)運勢提醒 (同時參考太陽、上升星座)
🟡白羊座
這個週末太陽和水星在白羊座的第一宮，為你帶來了極大的能量和熱情，讓你充滿自信和勇氣去迎接挑戰。然而，木星和凱龍星在你的第一宮也會讓你變得過於自信，需要謹慎避免過度自我膨脹，注意控制自己的行為。
關鍵字：自信，勇氣，過度自信
🟡金牛座
這個週末月亮、金星和婚神星在你的星座，將帶來關於感情和家庭的重要問題。這些能量將讓你更加註重家庭和愛情關係，可能會有一些意外的收穫和驚喜。然而，北交點和天王星在你的第十二宮需要你注意一些隱秘或秘密的事情，要特別留意你的潛意識和內心情感的變化。本週末你會更多的跟自己的潛意識對話，你發現每一個人都或多或少有一些秘密，別讓這些內心秘密主導你的生活。
關鍵字：家庭，感情，意外收穫
🟡雙子座
這個週末火星在你的星座會帶來一些挑戰和機會，讓你更加積極主動。這些能量將激發你的創造力和活力，讓你更加充滿激情和動力。然而，南交點和冥王星在你的第六宮需要你小心你的身體和健康問題，避免疲勞和過度勞累。睡眠不足引發的體力和精氣神的消耗，要多注意。
關鍵字：積極主動，創造力，健康問題
🟡巨蟹座
這個週末土星在你的第九宮帶來了一些思想和信仰上的挑戰，需要你更加開放和包容。同時，天王星在你的第十一宮也需要你更加謹慎和穩定地處理與朋友和社交圈的關係，避免出現不必要的誤會和衝突。這個週末最重要的事情就是讓心情平靜下來。德國的哲學家叔本華曾說，讓內心平靜與追求快樂重要。與你共勉。
關鍵字：思想挑戰，社交關係，穩定處理
🟡獅子座
這個週末木星和凱龍星在你的第九宮為你帶來了新的機遇和發展，讓你更加註重自己的未來規劃和目標設定。然而，北交點和天王星在你的第十宮需要你留意與他人的資源和財務問題，要小心不要陷入爭執或糾紛。週末時光，本應輕鬆享受悠閒生活，但過去一周工作壓力的紛紛擾擾，影響了這個週末的度假心情。
關鍵字：機遇，未來規劃，資源和財務問題
🟡處女座
這個週末土星在你的第七宮宮頭的位置，幾乎來到命盤中下降點的位置，提醒你需要更加謹慎地處理與法律、教育和旅行相關的問題，避免出現不必要的麻煩和風險。與此同時，冥王星在你的第五宮也需要你小心處理與娛樂、創造性和愛情相關的問題，避免過度沉迷和失控。如果過度從事娛樂、享樂的生活，對你的生活、健康、財富都會造成災難影響。
關鍵字：謹慎處理，法律、教育和旅行，娛樂和愛情
🟡天秤座
這個週末月亮、金星和婚神星在你的第八宮，為你帶來了與朋友和社交圈相關的好運和機遇。這些能量將讓你更加受歡迎和受人關注，可能會有一些讓你開心的社交活動和聚會。然而，太陽和木星、水星在你的第七宮需要你注意與他人的合作和關係，避免出現不必要的矛盾和糾紛。
關鍵字：社交圈，合作和關係，好運和機遇
🟡天蠍座
這個週末冥王星在你的第四宮需要你小心處理家庭和情感方面的問題，避免出現不必要的衝突和矛盾。與此同時，北交點、金星、月亮在你的第七宮也需要你更加謹慎和穩定地處理與他人的關係，避免出現不必要的誤會和矛盾。
關鍵字：家庭和情感問題，關係穩定，謹慎處理
🟡射手座
這個週末金星和天王星在你的第六宮為你帶來了新的合作和關係機會，讓你更加註重與他人的合作和協調。然而，木星和凱龍星、太陽、水星在你的第五宮需要你小心處理與娛樂、創造性和愛情相關的問題，避免過度沉迷和失控。
關鍵字：合作和關係機會，娛樂和愛情，注意控制
🟡摩羯座
這個週末火星在你的第六宮需要你更加謹慎地處理工作和健康問題，避免過度壓力和勞累。與此同時，土星和海王星在你的第三宮需要你小心處理與交流和溝通相關的問題，避免出現誤解和爭執。
關鍵字：工作和健康，謹慎處理，交流和溝通
🟡水瓶座
這個週末冥王星在你的第一宮、土星在你的第二宮需要你小心處理與財務和物質方面的問題，避免出現不必要的風險和損失。與此同時，北交點和天王星在你的第四宮需要你小心處理家庭和情感方面的問題，避免出現不必要的矛盾和衝突。
關鍵字：財務和物質問題，家庭和情感，小心處理
🟡雙魚座
這個週末土星在你的第一宮需要你更加穩定和謹慎地處理家庭和情感方面的問題，避免出現不必要的矛盾和衝突。與此同時，太陽和水星在你的第二宮也需要你小心處理與財務和物質方面的問題，避免過度消費和損失。
關鍵字：家庭和情感，財務和物質問題，穩定和謹慎
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