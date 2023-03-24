普發6000破300萬人登記！結果查詢時間出爐　失敗有4原因

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「登記入帳」從3月22日至3月26日，前五天以身份證或居留證號尾數分流，22日為尾數0、1；23日是尾數2、3；24日是尾數4、5；25日是尾數6、7；26日是尾數8、9；27日後不分尾數，所有民眾皆可上網登記。
同時財政部也提到，民眾完成「登記入帳」，可在3月28日06：00後於官網查詢實際登記結果，若查詢登記結果若有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於網站登記或至ATM領取，另入帳時程以官網公告為主。
🟡財政部也指出，可能失敗情形如下：
一、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致。
二、無此帳戶。
三、帳戶已結清。
四、帳戶為警示帳戶。
如果入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改。如有疑問請洽1988詢專線或洽往來銀行客服查詢。
🟡若不打算採用「登記入帳」，還能有什麼方式領錢？
一般民眾還能採取「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式領取。因為今（24）日立法院已經完三讀，若3月25日送交總統府，由總統公布3日後生效，疫後特別預算案預計會在3月27日生效。
「ATM領現」領到錢的時間，是法案生效後推14天，大約是4月10日。
「郵局領現」總統公布法案生效後第21天，則是法案生效後第21天，大約在4月17日，是最晚能領到錢的方案。
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