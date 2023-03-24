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普發6000破300萬人登記！結果查詢時間出爐　失敗有4原因

▲全民普發6000元確定了！而最快能拿到錢的「登記入帳」方式，截至今日晚間9點已經有301萬7711位民眾登記。（圖／記者潘毅攝）
▲全民普發6000元確定了！而最快能拿到錢的「登記入帳」方式，截至今日晚間9點已經有301萬7711位民眾登記。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅/綜合報導

全民普發6000元確定了！今（24）日立法院順利三讀通過「疫後特別預算案」，民眾最快在4月6日就能領到錢。而最快能拿到錢的「登記入帳」方式，截至今日晚間9點已經有301萬7711位民眾登記。同時查詢結果的時間也曝光，同時4種原因也會導致「登記成功，但沒收到錢」。

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自普發6000元「登記入帳」22日上線後，短短三天登記人數就突破了3百萬人，今（24）日輪到身分證或居留證末碼4、5的民眾可到官網登記（https://6000.gov.tw）

▲普發現金6千元，財政部公布5種領現時間。（圖／財政部提供）
▲普發現金6千元，財政部公布5種領現時間。（圖／財政部提供）
「登記入帳」從3月22日至3月26日，前五天以身份證或居留證號尾數分流，22日為尾數0、1；23日是尾數2、3；24日是尾數4、5；25日是尾數6、726日是尾數8、927日後不分尾數，所有民眾皆可上網登記。

同時財政部也提到，民眾完成「登記入帳」，可在3月28日06：00後於官網查詢實際登記結果，若查詢登記結果若有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於網站登記或至ATM領取，另入帳時程以官網公告為主。

🟡財政部也指出，可能失敗情形如下：
一、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致。
二、無此帳戶。
三、帳戶已結清。
四、帳戶為警示帳戶。

如果入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改。如有疑問請洽1988詢專線或洽往來銀行客服查詢。

▲財政部也提到，民眾「登記入帳」後，也可在3月28日06：00後於官網查詢實際登記結果，若查詢登記結果若有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於網站登記。（圖／財政部官網）
▲財政部也提到，民眾「登記入帳」後，也可在3月28日06：00後於官網查詢實際登記結果，若查詢登記結果若有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於網站登記。（圖／財政部官網）
🟡若不打算採用「登記入帳」，還能有什麼方式領錢？

一般民眾還能採取「ATM領現」以及「郵局領現」兩種方式領取。因為今（24）日立法院已經完三讀，若3月25日送交總統府，由總統公布3日後生效，疫後特別預算案預計會在3月27日生效。

「ATM領現」領到錢的時間，是法案生效後推14天，大約是4月10日。

「郵局領現」總統公布法案生效後第21天，則是法案生效後第21天，大約在4月17日，是最晚能領到錢的方案。

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