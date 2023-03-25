寶可夢小智重逢比雕！當年離開原因曝 渣男行徑被罵24年
全球最具知名度的遊戲IP《寶可夢》，其電視動畫作品將在今年4月推出全新系列，然而陪伴著許多玩家25年的小智即將退休，沒想到在24日特別篇播出最後一集時，竟然出現了小智與過去老夥伴「比雕」相見歡的畫面，讓不少骨灰級粉絲老淚縱橫，直言「小智渣了24年還是回來了....」。而當年小智為何拋下比雕離去，又是為何背負「渣男臭名」長達24年呢？其實背後是有原因的。
記者張嘉哲/綜合報導
小智過去一行人在接到GS球的快遞任務之後，前往橘子群島，就在常磐森林之中，遇到波波與烈雀、大嘴雀地盤爭奪，然而波波們沒有領銜的頭目，加上害怕大嘴雀，一動也不敢動，後來小智發現自己的比比鳥竟然可以指揮這些波波行動，有模有樣的當起牠們的領隊。
而為了長期被大嘴雀欺凌的波波們，比比鳥挺身奮戰，結果被打得落花流水，但比比鳥在毅力驅使下，站起來進化成「比雕」，反攻成功後還被皮卡丘十萬伏特電爆，讓大嘴雀慘敗也離開了常磐森林，而為了防止大嘴雀又回來欺負波波們，於是小智便把自己的「比雕」放在常磐森林，並且說「馬上就會回來接你」沒想到這個馬上，一轉眼就是20幾年。
那麼為什麼小智會被罵渣男呢？因為在金銀篇中有明講，小智是把比雕放在常磐森林的，也就是「真新鎮的隔壁」，而這20幾年冒險之中，小智好幾次回到真新鎮，回去探望好幾次家人跟吸盤魔偶，卻一次也沒有回去看過比雕，甚至回真新鎮時，連比雕的名字都沒有提過。而莫名被送下場的比雕，加上小智過去曾說「馬上就會回來接你」，直接讓小智承受24年渣男的封號。
不過，其實在旅程當中，不管是遇到對手使用比雕戰鬥時，讓小智想起自己也有一隻比雕外，動畫版、電影版甚至是寶石版主題畫面都還是可以看到「比雕」閃過的身影，顯見在小智心中應該還是一直有比雕的存在，而在24日播出的特別篇最後一集，小智終於是回到常磐森林與比雕重逢，真的是讓粉絲痛哭流涕！也洗刷小智渣男的稱號啦！