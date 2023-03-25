補班日甘願上班！老鳥爆公司「超爽現況」 特休改這天用
今（25）日成為清明連假（4／1~4/5）彈性調整後的補班日，但一些上班族為了求生活規律，都選擇在今天使用掉特休。不過有老鳥卻認為「補班日就是該上班」，並分享自己親眼所目睹的公司現況，讓許多鄉民恍然大悟。
記者潘毅/綜合報導
一位上班族在論壇PTT上發文分享「今天補班日，上班其實超爽吧？」隨後提到自己今天上班路上不但沒有塞車，甚至公司附近車位隨便找，「進辦公室後，主管也休假不在，客戶廠商也不會選今天開會做事」。
因此原PO到了公司後，把電腦打開收完信件後就無事可做了，「直接打開YT看貓咪影片，中午公司還供餐，下午重複上午的事，根本零壓力，其實今天上班超爽的吧？」
許多在今天也照常上班的老鳥看完文章，也認同回應「今天上班有補到假就很爽啊，光內湖交通不塞足以讓人掉淚」、「很爽，所以並不想浪費拿年假請」、「本來就是。妳幹嘛講出來啦」、「超爽der，主管都特休，同事yt已經開起來爽了」。
還有人給出更進階的建議「要請特休也是請週一啊」、「反正都是假，幹嘛不請忙翻的禮拜一」；不過也有一些上班族表示，這種狀況不適用於所有人，不禁哀嘆「你公司主管不夠精實 我這邊主管幾乎都」、「只有我老闆一樣有來公司？哭阿」。