小智旅程正式結束！與比雕「24年之約」結局曝　粉絲感動

小智相隔24年重逢比雕！粉絲仍有遺憾　1寶可夢消失更久

▲昨（24）日是小智擔任主角的最後一集，他更與24年前被放生的比雕重逢，這一幕讓許多寶可夢迷感動不已。（圖／翻攝畫面）
▲昨（24）日是小智擔任主角的最後一集，他更與24年前被放生的比雕重逢，這一幕讓許多寶可夢迷感動不已。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅/綜合報導

《寶可夢》電視動畫系列即將進入全新篇章，昨（24）日是小智擔任主角的最後一集，他更與24年前被放生的比雕重逢，這一幕讓許多寶可夢迷感動不已。但仍有部分的粉絲心中留有遺憾，因為還有一隻「寶可夢」，消失在動畫中的時間還要更長，且在小智擔任主角的最後一集也都未能現身，它就是3D龍（多邊獸）。

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🟡3D龍事件震驚日本

時間回到1997年，當時寶可夢無印系列動畫播出成為全日本兒童的最愛節目，該年12月16日播出第38集《電腦戰士3D龍》，在下午6時51分34秒時，動畫中出現頻繁爆炸特效，讓許多觀眾瞬間出現頭昏、噁心的症狀。

當天一共有685名兒童被送醫治療，雖有部分已經在送院途中自行恢復，但仍有150名兒童需送院，更有兩人住院超過3星期。事後調查發現，原來本集播出的〈電腦戰士3D龍〉爆炸片段採紅藍幀交替方法製作，且替換頻率高於正常動畫製作標準，高達每秒12幀，時間又長達5秒，才引發許多孩童出現「光敏感性癲癇症」的狀況。

▲1997年12月16日播出的寶可夢動畫，當時引發大批兒童出現「光敏感性癲癇症」症狀送醫。（圖／翻攝畫面）
▲1997年12月16日播出的寶可夢動畫，當時引發大批兒童出現「光敏感性癲癇症」症狀送醫。（圖／翻攝畫面）
這起事件立刻引發日本各界譁然，一度導致任天堂股價大跌，而寶可夢動畫更停播長達4個月，第38集更是永久被禁播。之後寶可夢動畫組改進了製作方式，同時也增加警語提醒觀眾，但往後所有集數的動畫中，3D龍以及其進化型態，自1997年12月16日那天後，都未曾在螢光幕上現身過。

▲當年3D龍事件在日本引發軒然大波。（圖／翻攝推特）
▲當年3D龍事件在日本引發軒然大波。（圖／翻攝推特）
🟡遲了17年的平反

3D龍事件之後，動畫長達數十年，都再無3D龍的身影，甚至後來的世代推出了它的新進化型態，卻也都完全沒出場過，玩家社群間也紛紛開始臆測，是否製作方是刻意不讓它出場。

到了2020年9月19日時，寶可夢官方推特突然發文表示「3D龍(多邊獸)是無罪的（Porygon did nothing wrong.）」，但貼文隨後刪除，又發出一篇「404 Error Porygon not found(404錯誤，找不到3D龍)」。

▲2020年9月19日時，寶可夢官方推特突然發文表示「3D龍(多邊獸)是無罪的」。（圖／翻攝推特）
▲2020年9月19日時，寶可夢官方推特突然發文表示「3D龍(多邊獸)是無罪的」。（圖／翻攝推特）
雖然玩家社群甚至連官方帳號都為3D龍說話，但直到昨（24）日撥出的最後一集，整整25年間，3D龍都未曾在動畫中再次現身，消失時間甚至比1999年1月28日「比雕拋棄紀念日」還要久遠，且目前還在持續累積當中，因此也成為部分粉絲難以彌補的遺憾，更希望在新世代的動畫中，能看到3D龍重返螢光幕上。

▲1997年12月16日播出的寶可夢動畫，當時引發大批兒童出現「光敏感性癲癇症」症狀送醫。（圖／翻攝畫面）
▲許多粉絲仍在盼望著，3D龍未來能有機會出現在寶可夢動畫當中。（圖／翻攝畫面）

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