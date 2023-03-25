小智相隔24年重逢比雕！粉絲仍有遺憾　1寶可夢消失更久

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時間回到1997年，當時寶可夢無印系列動畫播出成為全日本兒童的最愛節目，該年12月16日播出第38集《電腦戰士3D龍》，在下午6時51分34秒時，動畫中出現頻繁爆炸特效，讓許多觀眾瞬間出現頭昏、噁心的症狀。
當天一共有685名兒童被送醫治療，雖有部分已經在送院途中自行恢復，但仍有150名兒童需送院，更有兩人住院超過3星期。事後調查發現，原來本集播出的〈電腦戰士3D龍〉爆炸片段採紅藍幀交替方法製作，且替換頻率高於正常動畫製作標準，高達每秒12幀，時間又長達5秒，才引發許多孩童出現「光敏感性癲癇症」的狀況。
這起事件立刻引發日本各界譁然，一度導致任天堂股價大跌，而寶可夢動畫更停播長達4個月，第38集更是永久被禁播。之後寶可夢動畫組改進了製作方式，同時也增加警語提醒觀眾，但往後所有集數的動畫中，3D龍以及其進化型態，自1997年12月16日那天後，都未曾在螢光幕上現身過。
🟡遲了17年的平反
3D龍事件之後，動畫長達數十年，都再無3D龍的身影，甚至後來的世代推出了它的新進化型態，卻也都完全沒出場過，玩家社群間也紛紛開始臆測，是否製作方是刻意不讓它出場。
到了2020年9月19日時，寶可夢官方推特突然發文表示「3D龍(多邊獸)是無罪的（Porygon did nothing wrong.）」，但貼文隨後刪除，又發出一篇「404 Error Porygon not found(404錯誤，找不到3D龍)」。
雖然玩家社群甚至連官方帳號都為3D龍說話，但直到昨（24）日撥出的最後一集，整整25年間，3D龍都未曾在動畫中再次現身，消失時間甚至比1999年1月28日「比雕拋棄紀念日」還要久遠，且目前還在持續累積當中，因此也成為部分粉絲難以彌補的遺憾，更希望在新世代的動畫中，能看到3D龍重返螢光幕上。