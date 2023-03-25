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剩2天！全聯高麗菜1顆25元　買這形狀甜又脆：婆媽超愛的

▲全聯福利中心支持本土蔬菜，限時推出「高麗菜一顆25元」的優惠，吸引不少婆媽上門購買。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯福利中心支持本土蔬菜，限時推出「高麗菜一顆25元」的優惠，吸引不少婆媽上門購買。（圖/我愛全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

近期因為中南部地區氣候穩定，高麗菜供應量相當充足，全聯福利中心與大潤發攜手支持本土蔬菜，兩間企業都限時開賣「高麗菜一顆25元」，而活動只到週末，加上今天的話，高麗菜一顆25元超殺價格只剩下2天，不少婆媽都趕緊殺到門市搶購，也意外引起了「怎麼挑高麗菜」的話題討論。

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全聯開賣25元高麗菜之後，不少網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「一整高麗菜自由！高麗菜水餃包起來啊各位！」、「高麗菜一顆$25元，檯面上被買到剩下兩顆，希望等等店員會來補貨」只見貼出的照片滿滿成堆的高麗菜被買到剩下兩顆，顯見該促銷在婆媽眼中相當划算。

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▲全聯高麗菜一顆25元剩下最後2天特價。（圖/我愛全聯好物老實說）
不少婆媽也紛紛表示「哇！上週去看一顆還59元，現在這麼便宜」、「昨天抱了兩顆回家，準備今天來包水餃」、「現在剛好做泡菜、包水餃、曬高麗菜乾的時候，超讚」、「直接買回來做泡菜，太便宜了好開心」、「記得去買的時候要買尖頭的，比較脆甜喔」、「尖頭的是高山高麗菜比較甜」、「要買的話記得挑看看有沒有尖頭的，比較脆甜」、「相同大小的高麗菜，記得要挑重量比較輕的，過於扎實的高麗菜，吃起來不會那麼清脆可口」。

而事實上，高麗菜到底應該怎麼挑選，才能挑到口感鮮美的高麗菜？新北市新莊區公有市場的「賣菜郎」廖炯程就曾經分享，透露高麗菜挑選重量有輕有重，其實沒有對錯，單看是個人喜歡「怎麼樣的口感」，高麗菜如果手拿起來比較輕，代表內部蓬鬆脆口，想要葉薄爽脆「卡滋卡滋」挑輕的準沒錯；如果挑選比較重的，吃起來比較硬，適合拿來煮火鍋，咬下去會出水並享受葉面甜味的要挑重的。

至於挑選高麗菜盛傳是要挑選「尖頭」的，廖炯程也解釋「通常山上的高麗菜都是尖頭的，不過日夜溫差大的平地，與初秋品種也可能種出尖頭高麗菜，所以不要認為尖頭就一定是高山高麗菜，一般來說，尖頭高麗菜的甜度較高，這是因為日夜溫差大，導致心與葉的生長速度不一造成，入夜溫度下降，外圈葉子停止生長，內圈葉子卻還在發育，就會產生這個情況，因此尖頭高麗菜甜度高又脆口，是不少人挑選高麗菜的準則」。

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▲菜販廖炯程透露「尖頭高麗菜」是甜度較高且脆口的。（圖/廖炯程臉書）

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