剩2天！全聯高麗菜1顆25元　買這形狀甜又脆：婆媽超愛的

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不少婆媽也紛紛表示「哇！上週去看一顆還59元，現在這麼便宜」、「昨天抱了兩顆回家，準備今天來包水餃」、「現在剛好做泡菜、包水餃、曬高麗菜乾的時候，超讚」、「直接買回來做泡菜，太便宜了好開心」、「記得去買的時候要買尖頭的，比較脆甜喔」、「尖頭的是高山高麗菜比較甜」、「要買的話記得挑看看有沒有尖頭的，比較脆甜」、「相同大小的高麗菜，記得要挑重量比較輕的，過於扎實的高麗菜，吃起來不會那麼清脆可口」。
而事實上，高麗菜到底應該怎麼挑選，才能挑到口感鮮美的高麗菜？新北市新莊區公有市場的「賣菜郎」廖炯程就曾經分享，透露高麗菜挑選重量有輕有重，其實沒有對錯，單看是個人喜歡「怎麼樣的口感」，高麗菜如果手拿起來比較輕，代表內部蓬鬆脆口，想要葉薄爽脆「卡滋卡滋」挑輕的準沒錯；如果挑選比較重的，吃起來比較硬，適合拿來煮火鍋，咬下去會出水並享受葉面甜味的要挑重的。
至於挑選高麗菜盛傳是要挑選「尖頭」的，廖炯程也解釋「通常山上的高麗菜都是尖頭的，不過日夜溫差大的平地，與初秋品種也可能種出尖頭高麗菜，所以不要認為尖頭就一定是高山高麗菜，一般來說，尖頭高麗菜的甜度較高，這是因為日夜溫差大，導致心與葉的生長速度不一造成，入夜溫度下降，外圈葉子停止生長，內圈葉子卻還在發育，就會產生這個情況，因此尖頭高麗菜甜度高又脆口，是不少人挑選高麗菜的準則」。