輔大陳若儀超愛面子！「婚禮」一定得辦？民眾吐真實心聲
今年初掀起一陣「流水席之亂」，自稱「輔大陳若儀」的女子，因為不滿準夫家籌備婚宴竟是「流水席」，在網路上與未來小姑戰不停，搞到婚都無法結了。這也引發民眾開始探討「若想結為夫妻，婚禮一定得辦？」對此，《Social Lab社群實驗室》也匯集民眾在網路上的正反看法。
記者潘毅/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「是否要辦婚禮」相關話題的網路聲量，發現討論總聲量高達16萬5397，結果「想辦婚禮」派的網友，給出的理由最多是「嚮往儀式感」，因為舉辦夢幻婚宴是許多人一生的夢想，不想要留下遺憾。
「要辦派」之中更有部分人坦言，辦婚禮是為了「讓長輩開心」，因為「交往是兩個人的事，而結婚是兩家人的事」，且許多長輩「傳統觀念還是希望有儀式婚」，婚禮需要顧及雙方長輩的想法與需求，再講得更白話一點，就是「希望過去參加別人婚宴包出去的紅包能夠回本。 」
不過隨著時代演變，也出現另一派人堅持完全不想辦婚禮，理由是「籌備流程麻煩」、「乾脆把錢省下度蜜月」、「不想社交」，更有「不辦派」過來人表示「看過很多朋友結婚儀式請客累得半死」，年輕人平時光上班就累到不行，根本沒有多餘精力去籌備，「婚禮是新人分手大關之一」。
總結兩派人的心聲後，也能看出對於現代人而言，婚禮是多大程度的考驗，但也能及早發現雙方的價值觀究竟合不合適，若能成功度過這道坎，婚後的日常也更加能尊重、了解對方，攜手共度餘生。