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雲端發票獎越來越難中？眾揭「致命原因」：難怪1年沒中

▲現代許多人都習慣使用雲端發票，開獎時打開就能知道是否能中獎，相當方便。（示意圖／記者顏真真攝）
▲現代許多人都習慣使用雲端發票，開獎時打開就能知道是否能中獎，相當方便。（示意圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最新一期1、2月的統一發票號碼出爐，不少民眾都已經拿起手邊發票對獎，而現代許多人都習慣使用雲端發票，開獎時打開就能知道是否能中獎，相當方便。不過就有網友討論「為什麼覺得雲端發票獎很難中獎啊？以前紙本都還可以中個200元啊QQ」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「總覺得，自從開始使用了載具、雲端發票之後就更難中獎了，以前手動對發票，每一期至少也會中一張200啊！」只見貼出的畫面，該網友在上一期的發票對獎當中，一共203張發票一張也沒中，且包括雲端獎也是一個槓龜。

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▲網友哭哭雲端發票非常難中獎。（圖/爆廢公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我是自從用了之後，到現在一年多沒中過XD」、「槓龜組+1，不過應該是心理作用啦」、「+1用載具後更難中，反而紙本還有中過」、「去年整年都沒中過+1」、「一開始用載具滿容易中的，之後真的是用越久越不會中」、「我是用載具後反而容易中，一年大概只有1、2期槓龜而已」、「我是用載具狂中欸，笑死」

不過也有人提出疑問表示「那有人覺得雲端獎越來越難中嗎？」則有網友表示「因為用載具的人變超多，樣本數越來越多，真的會越來不好中」、「這幾年狂推廣啊，用載具的人變多，獎項沒變多，專屬獎當然越來越難中XD」、「載具用的人變多，有差的是雲端奬比較多人爭，本來發票獎項就很難中」、「越來越多人用載具，就是越來越多人對專屬獎，獎項有限沒辦法」、「就是用載具人變多啦！難怪1年沒中專屬獎了QQ」。

▲統一發票每兩個月開獎一次，成為許多人一夕致富的機會，偶爾中中幾千幾百元也是生活中不可或缺的小確幸。（示意圖／取自Shutterstock）
▲財政部近幾年大力推廣雲端發票，使用載具條碼人數激增情況下，對雲端專屬獎的人也越來越多，當然越來越難中啦！（示意圖／取自Shutterstock）
今（25）日1、2月統一發票中獎號碼出爐，特別獎「06634385（新台幣1000萬元）」、特獎「66882140（200萬元）」、頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。依財政部規定，三組頭獎的中獎號碼若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。

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