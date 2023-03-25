雲端發票獎越來越難中？眾揭「致命原因」：難怪1年沒中

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貼文一出，不少網友紛紛回應「我是自從用了之後，到現在一年多沒中過XD」、「槓龜組+1，不過應該是心理作用啦」、「+1用載具後更難中，反而紙本還有中過」、「去年整年都沒中過+1」、「一開始用載具滿容易中的，之後真的是用越久越不會中」、「我是用載具後反而容易中，一年大概只有1、2期槓龜而已」、「我是用載具狂中欸，笑死」。
不過也有人提出疑問表示「那有人覺得雲端獎越來越難中嗎？」則有網友表示「因為用載具的人變超多，樣本數越來越多，真的會越來不好中」、「這幾年狂推廣啊，用載具的人變多，獎項沒變多，專屬獎當然越來越難中XD」、「載具用的人變多，有差的是雲端奬比較多人爭，本來發票獎項就很難中」、「越來越多人用載具，就是越來越多人對專屬獎，獎項有限沒辦法」、「就是用載具人變多啦！難怪1年沒中專屬獎了QQ」。
今（25）日1、2月統一發票中獎號碼出爐，特別獎「06634385（新台幣1000萬元）」、特獎「66882140（200萬元）」、頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。依財政部規定，三組頭獎的中獎號碼若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。