高麗菜這樣放太狠了！主婦曝保鮮妙招 從過年吃到現在
近來高麗菜盛產、批發價大跌，為了不讓菜農血本無歸，全聯、大潤發推高麗菜「1顆25元」促銷。一名網友昨卻PO文「譴責」業者標示不實，寫標示重量約1公斤的高麗菜，他抱回家實測竟重達3.14公斤，引發網友齊喊「用新台幣讓它下架」，還有隱藏高手公開高麗菜保鮮祕法，整顆不冰、「種」水盆，「過年放到現在一樣翠綠」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」社團發文，「抓到了，嚴厲譴責全聯標示不實！拿起來有夠重，還以為是我早餐沒吃飽。」原來賣場中商品標示是「約1kg/粒」，但他抱回家一秤，重量竟達3.14公斤。貼文引發熱議，網友笑說「該聯合譴責」、「真的很大顆」、「我也買了一顆，超便宜」、「這種標示不實，快用新台幣下架它」、「大家水餃包起來」、「南部更新到1顆5元開放採收了」。
不過這麼大顆的高麗菜放冰箱好占空間，該怎麼保存？達人級網友在留言串中，分享她的高麗菜保鮮祕法，將1整顆高麗菜放在水盆上，「根部放水給它吸收，可以保存很久，不用放冰箱佔空間」，並說大約3天換一次水就可以。
另名高麗菜保鮮達人也分享她家「種」了5顆高麗菜的驚人照片，並說「我也都這樣放，過年前的高麗菜到現在還在吃，每盤炒出來的高麗菜都是翠綠色」。
網友看了紛紛留言，「我媽媽也有這樣做耶，而且可以想要煮時拔最外層的菜葉，拔需要的量，剩下的繼續放置菜葉可以再慢慢的大起來」、「種高麗菜的概念」、「高手在民間，多謝分享！等下就去買！」