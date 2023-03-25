台灣男性「最想娶職業」前8名曝光！冠軍羞喊：沒這麼好

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🟡77老大調查台灣男性「最想娶職業」排名
No.8 女警
No.7 護理師/營養師
No.6 造型師/髮型師
No.5 公務員
No.4 辦公室女職員
No.3 室內設計師
No.2 空服員
No.1 老師
完整排行出爐後，許多觀眾紛紛發表看法「這排名真的是『想像』中的樣子，一堆職業忙到不行」、「講到護理師馬上浮現一個朋友的臉，但她轉職後脾氣變超好，現在是花藝師」、「理想和現實通常都不太一樣，職業也不一定能代表性格和人品，太多幻想容易破滅」、「護理師都很兇，是因為一天上班12小時，沒時間吃午餐，沒時間上廁所，同時間要處理好幾件事，還要輪班！」。
而登頂「冠軍職業」的女老師們，也紛紛吐露自身經歷「我自己在認識其他行業的異性時，對方聽到我是老師，第一句常常是『老師好！』，甚至常被誇讚很有耐心、喜歡小孩，還會有部分人會因此而把言談及態度拘謹起來，但其實非上班模式的時候，私下也是會跟朋友開玩開笑，講講幹話，平時在家也是會躺在沙發上軟爛、耍耍廢，就跟一般人一樣」、「很多長輩對老師的印象真的很好」、「國小老師+1，下班後話的比別人少，懶得講話」、「老師路過~只能說現在新一代的老師私底下，並不是每一個都是你們想像中那麼有氣質高雅XD」。