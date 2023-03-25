饗食天堂吃15分鐘！只拿沙拉、幾片肉 過來人曝超闊內幕
Buffet吃到飽餐廳一餐吃下來動輒千元，許多民眾為了「吃到飽」，常常都是前一餐空腹，然後進場後全部吃一輪，或是專挑高檔貨下手、狂嗑海鮮生魚片。但有網友去吃「饗食天堂」時，卻被對面桌兩位客人行為嚇到，只見對方拿了一點沙拉、吃了幾片牛肉，前後不到15分鐘就離場，讓他看傻眼上網發問：「饗食天堂只吃15分鐘就走是哪招」，引起網路熱議。
家庭消費中心/綜合報導
饗食天堂周末晚餐價位是1068元，若是加上服務費，兩人用餐共2350元。有網友特地到批踢踢Gossiping板發問：「饗食天堂只吃15分鐘就走是哪招？」，內文提到，他到饗食天堂用餐時，對面來了兩位剛入座的客人，沒想到對方竟然只拿了一點沙拉、吃了幾片牛肉，接著喝了一杯調酒，前後不到15分鐘就走人，讓原PO相當傻眼問道，「前面15分鐘根本是本魯醞釀食慾的時候，結果他們就吃完了。」
該文引起不少共鳴，不少人分享類似經驗：「看過喝杯咖啡就走掉的」、「老闆招待我們去吃W hotel自助餐，我像沒見過世面狂吃猛嗑，旁邊一個西裝筆挺的紳士，只拿了一盤紅酒牛肉，請工作人員開了一瓶紅酒，像電視上面演的有錢人那樣，吃完拿個紙巾擦擦嘴就走了。」
也有許多人和原PO一樣不解，提到自己和同事去吃饗食天堂，前一個星期就先上網查餐點內容，還擬訂計畫怎麼吃，堅持吃到最後一刻想吐才走。「我連前一餐都不吃，靠一頓飽到隔天」、「一到饗食就是先三盤生魚片」、「竟然沒喝功夫鴨湯」。
倒是有些人認為小巫見大巫，「這種就財富自由的人」、「M型化社會」、「就有錢人的巷口麵店」、「饗食天堂只能算有錢人的超商」、「跟你去超商買個飯糰吃差不多概念」、「 對你是奢侈大餐，對他是銅板美食」。
不過還是有人解釋最可能的真相，「他說不定是股東，來吃個便餐而已」、「人家可能不用付錢的」、「搞不好突然家裡有事 」、「來督導的啦」、「公司出錢的」。也有前員工分析，可能是饗食天堂總公司的員工來分店開會，因為之前到分店也是跟客人一樣直接用餐，是公司給的員工福利之一。