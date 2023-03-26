生男孫公婆秒送房！人妻收「北市千萬房子」 心中反鬱悶
心裡肯定不平衡！資深婚顧ViVi日前於節目《新聞挖挖哇》分享朋友的故事，說明友人的老公為家中獨子，公婆對他們抱有殷切期待，希望能抱個白白胖胖的金孫，傳承家中衣缽，更在她還不知道寶寶性別時誇下海口，說只要生下兒子，會立刻匯給她100萬，雖生下男孫後他們真的做到甚至更多，但讓人妻心裡頗不是滋味。
記者李惠婷/綜合報導
ViVi表示好友當時聽完後只覺得公婆很想要男孫，其餘沒有多想，直到第一胎產檢顯示是位女寶寶，才驚覺公婆態度有異。在她生下女寶坐月子的期間，公婆一次都沒有前往探視，甚至直接講「沒關係，再拚第二胎」。
後續該名人妻再次懷孕，第二胎也如公婆所願是位男孫，當產檢結果一出爐，公婆欣喜若狂，立刻將一間位在台北市且價值一千多萬的房子過戶給兒子，是對夫妻倆生下男寶寶的獎賞，而且在二胎坐月子期間，他們一改第一胎時的態度，不僅常常現身，還準備許多補品給她。
在之後的相處中，公婆總是只抱男孫而無視女孫，綜合先前的種種行為，讓該名人妻相當心疼自己的女兒，不懂為何一個小女孩要承受這般待遇，在這樣如此極端的偏寵行為下，使她即便收到公婆給的千萬房產，心裡仍是不太好受。